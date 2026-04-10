Milan-Udinese, probabile formazione: i rossoneri potrebbero cambiare modulo con Allegri pronto a virare sul 4-3-3. Un ritorno da titolare e non solo. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'

Il Milan si prepara a scendere in campo contro l'Udinese: i rossoneri giocheranno a San Siro per cercare di rafforzare un posto nelle prime quattro del campionato di Serie A. Contro i bianconeri ci potrebbe essere un cambio tattico da parte di Massimiliano Allegri. Il Milan potrebbe infatti scendere in campo con il 4-3-3. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' nelle prove andate in scena ieri a Milanello il Diavolo avrebbe provato sia l'attacco a tre sia il tradizionale 3-5-2 visto in tutta questa stagione.