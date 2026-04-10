PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Udinese, probabile formazione: pronto il 4-3-3 con un ritorno. Dubbio Leao

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Milan-Udinese, probabile formazione: pronto il 4-3-3 con un ritorno. Dubbio Leao

Milan-Udinese, probabile formazione: pronto il 4-3-3 con un ritorno. Dubbio Leao
Milan-Udinese, probabile formazione: i rossoneri potrebbero cambiare modulo con Allegri pronto a virare sul 4-3-3. Un ritorno da titolare e non solo. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan si prepara a scendere in campo contro l'Udinese: i rossoneri giocheranno a San Siro per cercare di rafforzare un posto nelle prime quattro del campionato di Serie A. Contro i bianconeri ci potrebbe essere un cambio tattico da parte di Massimiliano Allegri. Il Milan potrebbe infatti scendere in campo con il 4-3-3. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' nelle prove andate in scena ieri a Milanello il Diavolo avrebbe provato sia l'attacco a tre sia il tradizionale 3-5-2 visto in tutta questa stagione.

La scelta definitiva dovrebbe arrivare oggi pomeriggio dopo la rifinitura, ma secondo la rosa in attacco pronto Gimenez a prescindere dal ruolo. Il messicano dovrebbe tornare titolare con Pulisic sicuro nell'attacco. Se si virerà sul 4-3-3 lo statunitense verrebbe spostato largo a destra con uno tra Leao e Nkunku a sinistra. Con la difesa a quattro spazio ad Athekame a destra al posto di Saelemaekers. Il centrocampo non dovrebbe variare con Fofana, Modric e Rabiot. Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Udinese.

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Milan-Udinese, probabile formazione rossonera

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Milan (4-3-3): Maignan; Athekame, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri.

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