Milan-Udinese, tutto esaurito a San Siro: numeri da record

La gara contro i friulani non è mai stata semplice a San Siro: dal 2020/21 il bilancio parla di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L’Udinese arriva inoltre da una buona prova contro il Como.

Per rilanciare l’attacco, Allegri pensa al 4-3-3 con Leao e Pulisic larghi e uno tra Gimenez e Fullkrug al centro. Con il rientro di Gabbia, il Milan avrà la rosa al completo. Ora tocca al campo trasformare il sostegno del pubblico in punti per blindare il posto in Champions League.