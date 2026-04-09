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Il popolo rossonero non tradisce: San Siro sold out per Milan-Udinese. Tutti i dati sugli spettatori

Milan-Udinese, tutto esaurito a San Siro: numeri da record
Per Milan-Udinese attesi oltre 74 mila tifosi a San Siro: numeri da record in una fase delicata della stagione
Redazione PM

San Siro risponde presente. Dopo la delusione contro il Napoli e un periodo complicato in campionato, il Milan si prepara ad affrontare l’Udinese in uno stadio tutto esaurito. Per la sfida di sabato sono attesi oltre 74 mila spettatori, dato in linea con una media stagionale di circa 73 mila presenze: la più alta della Serie A.

Un segnale chiaro di vicinanza alla squadra di Allegri, che nelle ultime sei giornate ha incassato tre sconfitte, scivolando a -6 dalla Juventus con sette turni ancora da giocare.

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La gara contro i friulani non è mai stata semplice a San Siro: dal 2020/21 il bilancio parla di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L’Udinese arriva inoltre da una buona prova contro il Como.

Per rilanciare l’attacco, Allegri pensa al 4-3-3 con Leao e Pulisic larghi e uno tra Gimenez e Fullkrug al centro. Con il rientro di Gabbia, il Milan avrà la rosa al completo. Ora tocca al campo trasformare il sostegno del pubblico in punti per blindare il posto in Champions League.

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