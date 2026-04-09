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Calciomercato Milan, ma a che punto sono le trattative per i rinnovi di Leao e Pulisic? Le ultime

Calciomercato, rinnovi Leao e Pulisic: cambio di strategia del Milan
Calciomercato, il Milan prende tempo sui rinnovi di Leao e Pulisic: ecco come stanno le cose secondo il 'Corriere dello Sport'
Redazione PM

Il futuro di Rafael Leao e Christian Pulisic resta in sospeso. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', le trattative per il rinnovo dei due attaccanti sono attualmente in stand-by. Il Milan, al momento, non ha fretta e preferisce valutare il rendimento dei suoi esterni da qui al termine della stagione.

La situazione contrattuale è diversa. Il portoghese è legato al club fino al 30 giugno 2028, una scadenza che garantisce una posizione di forza alla società. Per quanto riguarda lo statunitense, invece, il Milan può esercitare un’opzione unilaterale per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione alle cifre attuali.

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Se nei mesi scorsi l’intenzione era quella di impostare un piano di rinnovo per entrambi, ora ogni decisione è rimandata a fine campionato. Anche i giocatori potrebbero attendere la vetrina dei Mondiali per mettersi in mostra e valutare eventuali offerte.

Una cosa, però, è certa: in caso di addio, il Milan non intende svendere due profili di alto valore, nonostante un calo di rendimento evidente nell’ultima parte di stagione.

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