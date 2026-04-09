Calciomercato, rinnovi Leao e Pulisic: cambio di strategia del Milan

Valutazioni rinviate e possibili scenari estivi—
Se nei mesi scorsi l’intenzione era quella di impostare un piano di rinnovo per entrambi, ora ogni decisione è rimandata a fine campionato. Anche i giocatori potrebbero attendere la vetrina dei Mondiali per mettersi in mostra e valutare eventuali offerte.
Una cosa, però, è certa: in caso di addio, il Milan non intende svendere due profili di alto valore, nonostante un calo di rendimento evidente nell’ultima parte di stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA