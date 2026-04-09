Calciomercato, rinnovi Leao e Pulisic: cambio di strategia del Milan

Calciomercato, il Milan prende tempo sui rinnovi di Leao e Pulisic: ecco come stanno le cose secondo il 'Corriere dello Sport'

Il futuro di Rafael Leao e Christian Pulisic resta in sospeso. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', le trattative per il rinnovo dei due attaccanti sono attualmente in stand-by. Il Milan, al momento, non ha fretta e preferisce valutare il rendimento dei suoi esterni da qui al termine della stagione.