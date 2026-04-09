Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001 di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Bayern Monaco, è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. A queste precise condizioni economiche: il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato , uno degli obiettivi prioritari del Milan di Massimiliano Allegri sarà rifare il reparto d'attacco quasi totalmente. Probabilmente, il tecnico livornese ripenserà tatticamente il suo Milan, puntando sul tridente offensivo e non più sul 3-5-2 . A prescindere da questo, però, il grande obiettivo sarà l'acquisizione di un attaccante centrale.

Secondo il quotidiano capitolino, Moise Kean (Fiorentina) e Dušan Vlahović (Juventus) sono opzioni sondate dal Milan. Idee, però, difficilmente raggiungibili per costi. Così come Robert Lewandowski rappresenta un'ipotesi affascinante, ma è probabile che il Barcellona gli offra il rinnovo del contratto per un altro anno. Quindi, per il 'CorSport', di fatto sono altri i nomi maggiormente 'fattibili' presenti sul taccuino dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare.