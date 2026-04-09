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Calciomercato Milan, per l’attacco rispunta Jackson: ecco l’idea dei rossoneri. Occhio a due alternative

Calciomercato Milan, per l'attacco rispunta Jackson: ecco l'idea dei rossoneri. Occhio a due alternative
Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001 di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Bayern Monaco, è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. A queste precise condizioni economiche: il punto
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, uno degli obiettivi prioritari del Milan di Massimiliano Allegri sarà rifare il reparto d'attacco quasi totalmente. Probabilmente, il tecnico livornese ripenserà tatticamente il suo Milan, puntando sul tridente offensivo e non più sul 3-5-2. A prescindere da questo, però, il grande obiettivo sarà l'acquisizione di un attaccante centrale.

Secondo il quotidiano capitolino, Moise Kean (Fiorentina) e Dušan Vlahović (Juventus) sono opzioni sondate dal Milan. Idee, però, difficilmente raggiungibili per costi. Così come Robert Lewandowski rappresenta un'ipotesi affascinante, ma è probabile che il Barcellona gli offra il rinnovo del contratto per un altro anno. Quindi, per il 'CorSport', di fatto sono altri i nomi maggiormente 'fattibili' presenti sul taccuino dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare.

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Piace, ad esempio, Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001, di proprietà del Chelsea, ma attualmente in prestito al Bayern Monaco. I tedeschi non lo riscatteranno, il giocatore tornerà a Londra per ripartire per un'altra destinazione. Il Milan potrebbe trattare per provarlo a strappare con la formula del prestito con diritto di riscatto, sebbene a cifre importanti. Il Diavolo, però, valuta anche due alternative a Jackson. Ed entrambe giocano nella Saudi Pro League araba.

Vogliono andare via dall'Arabia sia Retegui sia Núñez

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Una risponde al nome di Mateo Retegui dell'Al-Qadsiah; l'altra a quello di Darwin Núñez dell'Al-Hilal. Entrambi classe 1999, entrambi desiderosi di tornare a giocare in Europa. Retegui è 'prigioniero' di uno stipendio di 16 milioni di euro netti a stagione. Núñez - fuori rosa in campionato da quando è sbarcato Karim Benzema a Riyadh - è richiesto anche dalla Juventus. Valutazioni in corso, vedremo su chi si orienterà alla fine il Milan.

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