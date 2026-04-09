Calciomercato Milan, torna in auge il nome di Jackson—
Piace, ad esempio, Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001, di proprietà del Chelsea, ma attualmente in prestito al Bayern Monaco. I tedeschi non lo riscatteranno, il giocatore tornerà a Londra per ripartire per un'altra destinazione. Il Milan potrebbe trattare per provarlo a strappare con la formula del prestito con diritto di riscatto, sebbene a cifre importanti. Il Diavolo, però, valuta anche due alternative a Jackson. Ed entrambe giocano nella Saudi Pro League araba.
Vogliono andare via dall'Arabia sia Retegui sia Núñez—
Una risponde al nome di Mateo Retegui dell'Al-Qadsiah; l'altra a quello di Darwin Núñez dell'Al-Hilal. Entrambi classe 1999, entrambi desiderosi di tornare a giocare in Europa. Retegui è 'prigioniero' di uno stipendio di 16 milioni di euro netti a stagione. Núñez - fuori rosa in campionato da quando è sbarcato Karim Benzema a Riyadh - è richiesto anche dalla Juventus. Valutazioni in corso, vedremo su chi si orienterà alla fine il Milan.
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