Il 'CorSport', invece, ha riferito come le trattative per il rinnovo del contratto di Rafael Leão e Christian Pulisic siano in stand-by. Sembra che il Milan non abbia 'fretta' di prolungare e, al momento, osserva il rendimento dei due attaccanti. Il legame con Leão è fino al 30 giugno 2028. Con Pulisic la società potrà estendere in modo unilaterale il contratto di un’altra stagione alle cifre attuali. Ma se nei mesi scorsi c’era la volontà di studiare un piano per rinnovare entrambi, ora si valuterà tutto al termine del campionato.
Leao e Pulisic, rinnovo con il Milan o partenza in estate?—
Secondo il quotidiano sportivo capitolino, anche i giocatori vorranno sfruttare la vetrina dei Mondiali per valutare eventuali proposte. Tuttavia in caso di partenza il Diavolo non ha nessuna intenzione di svendere due giocatori di grande valore. Questo nonostante un calo di rendimento evidente.
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