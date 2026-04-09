Fikayo Tomori, difensore centrale classe 1997, al Milan dal gennaio 2021, può firmare presto il suo rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi. Sarà così anche per i due attaccanti rossoneri, Rafael Leão e Christian Pulisic? Le ultime...

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c’è stato un ulteriore avvicinamento tra il Milan e l’entourage di Fikayo Tomori per il rinnovo del contratto del difensore inglese. Tomori, che ha recentemente ritrovato anche la convocazione con la Nazionale dell'Inghilterra, sta disputando una buona stagione da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri (32 partite, con 3 assist al suo attivo, tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e, pertanto, la società sta lavorando per allungare l'accordo con l'ex Chelsea.