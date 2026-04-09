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Rinnovo Tomori con il Milan in dirittura d’arrivo. Poi due situazioni in stand-by che preoccupano

Milan, presto il rinnovo di Tomori: cifre e dettagli. La situazione di Leao e Pulisic
Fikayo Tomori, difensore centrale classe 1997, al Milan dal gennaio 2021, può firmare presto il suo rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi. Sarà così anche per i due attaccanti rossoneri, Rafael Leão e Christian Pulisic? Le ultime...
Daniele Triolo Redattore 

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c’è stato un ulteriore avvicinamento tra il Milan e l’entourage di Fikayo Tomori per il rinnovo del contratto del difensore inglese. Tomori, che ha recentemente ritrovato anche la convocazione con la Nazionale dell'Inghilterra, sta disputando una buona stagione da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri (32 partite, con 3 assist al suo attivo, tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e, pertanto, la società sta lavorando per allungare l'accordo con l'ex Chelsea.

Tomori è entusiasta di legarsi ulteriormente ai colori rossoneri, dopo che, come si ricorderà, tra l'estate e l'inverno 2025, ha rifiutato diverse destinazioni (Juventus e Tottenham su tutte), pur di restare al Milan. Come vi avevamo già anticipato noi di 'PianetaMilan.it' qualche giorno fa, Tomori va dunque verso il rinnovo fino al 30 giugno 2030 con ritocco verso l'alto dello stipendio, attualmente di 3,5 milioni di euro netti a stagione.

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Il 'CorSport', invece, ha riferito come le trattative per il rinnovo del contratto di Rafael Leão e Christian Pulisic siano in stand-by. Sembra che il Milan non abbia 'fretta' di prolungare e, al momento, osserva il rendimento dei due attaccanti. Il legame con Leão è fino al 30 giugno 2028. Con Pulisic la società potrà estendere in modo unilaterale il contratto di un’altra stagione alle cifre attuali. Ma se nei mesi scorsi c’era la volontà di studiare un piano per rinnovare entrambi, ora si valuterà tutto al termine del campionato.

Leao e Pulisic, rinnovo con il Milan o partenza in estate?

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Secondo il quotidiano sportivo capitolino, anche i giocatori vorranno sfruttare la vetrina dei Mondiali per valutare eventuali proposte. Tuttavia in caso di partenza il Diavolo non ha nessuna intenzione di svendere due giocatori di grande valore. Questo nonostante un calo di rendimento evidente.

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