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Milan, Tomori da cedibile a intoccabile e ora ad un passo dal rinnovo. L’accordo prevede …

Calciomercato Milan, Tomori vicino al rinnovo: cifre e dettagli del nuovo contratto
Da cedibile a intoccabile o quasi nel giro di poco più di una stagione: ora, per Fikayo Tomori, è anche arrivato il momento del rinnovo del suo contratto con il Milan. L'inglese ex Chelsea prolungherà presto il suo matrimonio con i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Come può cambiare la vita in poco più di una stagione. Nel calciomercato invernale 2025 il Milan è stato ad un passo dal vendere Fikayo Tomori; ora, invece, a pochi mesi dall'apertura della sessione estiva 2026, il club di Via Aldo Rossi sta per siglare con l'ex Chelsea il rinnovo del suo contratto.

Nella stagione 2024-2025 Tomori avrebbe potuto lasciare il Milan, in particolare nel gennaio dello scorso anno, quando in sede sono arrivate due offerte: la prima della Juventus, la seconda del Tottenham. Ma Fik, che aveva da poco ritrovato un posto da titolare nel 3-4-3 di Sérgio Conceição, ha deciso di restare.

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Fornendo, nell'ultima parte della sciagurata annata rossonera, più garanzie rispetto alla prima parte della stagione, dove spesso, con Paulo Fonseca, aveva fatto panchina. Il Diavolo lo avrebbe anche ceduto, prima alla 'Vecchia Signora' e poi agli 'Spurs', ma Tomori si è opposto alla partenza, preferendo giocarsi le proprie chance al Milan.

E ha fatto bene. Anche perché in questa stagione, con l'avvento di Massimiliano Allegri in panchina, è stato praticamente sempre titolare, se non per infortunio o squalifica e tra i punti fermi di una delle migliori difese del campionato di Serie A. Il rendimento, costante e convincente, di Tomori ha convinto Thomas Tuchel, Commissario Tecnico dell'Inghilterra, a convocarlo nuovamente con la Nazionale dei 'Tre Leoni'. E il Milan a sottoporgli un'offerta per il rinnovo del suo contratto, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2027.

Dopo il centrale, da esaminare le situazioni Loftus-Cheek e Pulisic

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Attualmente, Tomori percepisce uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus: nel nuovo accordo, che sarà presto siglato tra le parti, l'ingaggio crescerà leggermente (sarà intorno ai 4 milioni di euro netti all'anno, sempre più bonus) e la scadenza sarà estesa al 30 giugno 2030. Dopo il difensore centrale inglese, classe 1997, altri giocatori potrebbero prolungare con i rossoneri: da definire, infatti, le situazioni di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, anche loro in scadenza tra poco più di un anno.

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