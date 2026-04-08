Calciomercato Milan, Barcellona in pressing su Leao: Romano fa chiarezza

"Oggi Sport, uno dei quotidiani più importanti in Spagna vicini al Barcellona, ha raccontato del Barca su Rafa Leao. La prima cosa da dire è che il Barcellona prima di tutto deve capire se riuscirà a riscattare Marcus Rasfhord dal Manchester United o meno. Nel senso che l'aspetto tecnico è chiaro, vorrebbe tenerlo e occupare quella casella con l'inglese e non con un nuovo nome, ma per farlo ha un accordo con il giocatore ma non con il club. Il Barcellona deve fare i conti, non può super spendere. Deve fare delle scelte di distribuzione di soldi anche in base a quante cessioni riesce a fare. Lo United vuole 30 milioni di euro. Che Rafa Leao sia un nome che continua a tornare nel Barcellona è un qualcosa che non dipende da Deco, il ds, è un nome che parte dal presidente Laporta. Perchè ogni estate torna il nome di Leao a Barcellona? Perchè è un nome che è stato suggerito al presidente Laporta. Quindi questo è il motivo di queste indiscrezioni da anni. Al momento il discorso rimane legato a chi lo suggerisce ma non è una vera e propria trattativa ne tra Leao e il Barca ne tra il Milan e il Barca, anche perchè il Milan non sta cercando compratori per Leao. Al momento nulla più di questo".