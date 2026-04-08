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Calciomercato, Milan sulle tracce di Diogo Leite: l’occasione a parametro zero che tenta il Diavolo

Calciomercato, il Milan prova ad inserirsi per Diogo Leite: le ultime
Il Milan monitora Diogo Leite, in uscita dall'Union Berlino: il centrale portoghese piace anche ad altri club in Serie A e in Bundesliga
Redazione PM

Il Milan osserva con attenzione la situazione di Diogo Leite. Come riportato da 'Gianlucadimarzio.com', il difensore portoghese, classe 1999, lascerà l’Union Berlino al termine della stagione: nessun rinnovo e addio ormai certo dopo quattro anni in Germania. Un’opportunità interessante a parametro zero che potrebbe accendere il mercato estivo rossonero.

Centrale mancino capace di giocare anche da braccetto, Leite è cresciuto nel Porto e si è trasferito a Berlino dopo l’esperienza al Braga. In Bundesliga ha collezionato circa 130 presenze, imponendosi rapidamente nelle gerarchie del club tedesco.

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Concorrenza tedesca e italiana

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Sul giocatore non c’è soltanto il Milan. In Germania il Borussia Dortmund lo segue con interesse, considerandolo un profilo adatto per rinforzare il reparto arretrato. Anche in Italia, però, l’attenzione è concreta: la Lazio si era mossa già a gennaio, mentre la Fiorentina ha effettuato sondaggi esplorativi, proprio come il Diavolo.

Al momento non risultano trattative avanzate. Leite, libero di firmare con un nuovo club, vuole valutare con calma il progetto migliore per la propria carriera. I rossoneri restano alla finestra: un’occasione a costo zero che potrebbe rivelarsi strategica per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

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