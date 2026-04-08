Calciomercato, il Milan prova ad inserirsi per Diogo Leite: le ultime

Concorrenza tedesca e italiana—
Sul giocatore non c’è soltanto il Milan. In Germania il Borussia Dortmund lo segue con interesse, considerandolo un profilo adatto per rinforzare il reparto arretrato. Anche in Italia, però, l’attenzione è concreta: la Lazio si era mossa già a gennaio, mentre la Fiorentina ha effettuato sondaggi esplorativi, proprio come il Diavolo.
Al momento non risultano trattative avanzate. Leite, libero di firmare con un nuovo club, vuole valutare con calma il progetto migliore per la propria carriera. I rossoneri restano alla finestra: un’occasione a costo zero che potrebbe rivelarsi strategica per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.
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