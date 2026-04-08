Calciomercato, il Milan mette gli occhi su Krstovic: la situazione

Incastri e alternative—
L’asse Milano-Bergamo resta caldo anche per altri dossier. I due club dovranno discutere in estate del futuro di Yunus Musah, attualmente in prestito ai nerazzurri e possibile pedina di scambio. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, al Milan piacciono anche Bellanova e Palestra della 'Dea'.
Al momento non risultano contatti concreti per Krstovic, ma il nome si aggiunge a una lista che comprende Kean, Vlahovic, Castro, Retegui e Lewandowski. La dirigenza e lo staff tecnico valutano il profilo giusto: l’estate si preannuncia movimentata.
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