Calciomercato, il Milan mette gli occhi su Krstovic: la situazione

Calciomercato, si valuta Nikola Krstovic dell'Atalanta per l’attacco: la richiesta della 'Dea' è alta, ma il Milan ha delle carte da giocarsi

Nikola Krstovic torna nei radar del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri sono intenzionati a intervenire in maniera decisa sul reparto offensivo e l’attaccante dell’Atalanta è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione. Classe 2000, nove in Serie A quest'anno, il montenegrino si è messo in luce con una rete anche nella vittoria sul campo del Lecce, arrivata nell'ultima giornata di campionato.