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Calciomercato Milan, Krstovic dell’Atalanta nel mirino: costi e fattibilità dell’operazione

Calciomercato, il Milan mette gli occhi su Krstovic: la situazione
Calciomercato, si valuta Nikola Krstovic dell'Atalanta per l’attacco: la richiesta della 'Dea' è alta, ma il Milan ha delle carte da giocarsi
Redazione PM

Nikola Krstovic torna nei radar del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri sono intenzionati a intervenire in maniera decisa sul reparto offensivo e l’attaccante dell’Atalanta è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione. Classe 2000, nove in Serie A quest'anno, il montenegrino si è messo in luce con una rete anche nella vittoria sul campo del Lecce, arrivata nell'ultima giornata di campionato.

Arrivato a Bergamo la scorsa estate per circa 25 milioni di euro, l’ex Lecce ha visto crescere il proprio valore. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', l’Atalanta valuta il suo cartellino 35 milioni, ma un’intesa potrebbe essere trovata intorno ai 30.

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Incastri e alternative

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L’asse Milano-Bergamo resta caldo anche per altri dossier. I due club dovranno discutere in estate del futuro di Yunus Musah, attualmente in prestito ai nerazzurri e possibile pedina di scambio. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, al Milan piacciono anche Bellanova e Palestra della 'Dea'.

Al momento non risultano contatti concreti per Krstovic, ma il nome si aggiunge a una lista che comprende Kean, Vlahovic, Castro, Retegui e Lewandowski. La dirigenza e lo staff tecnico valutano il profilo giusto: l’estate si preannuncia movimentata.

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