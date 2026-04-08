PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Inter, Milan o Juve per Kim? Il difensore commenta così i ‘rumors’ di mercato: “Posso dire che …”

CALCIOMERCATO MILAN

Inter, Milan o Juve per Kim? Il difensore commenta così i ‘rumors’ di mercato: “Posso dire che …”

Calciomercato, Kim al Milan? Il commento del diretto interessato: 'Ecco cosa posso dire'
Kim Min-Jae, classe 1996, difensore sudcoreano del Bayern Monaco e Campione d'Italia con il Napoli nel 2023, potrebbe tornare in Italia nel prossimo calciomercato estivo dopo tre stagioni in Baviera: al Milan o altrove? Ecco le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Si è parlato spesso, negli ultimi mesi, di un possibile ritorno di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, nel campionato italiano. Il Napoli lo acquistò, nel luglio 2022, dai turchi del Fenerbahçe per 19 milioni di euro e il centrale sudcoreano si rivelò uno dei fattori per la conquista dello Scudetto sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.

Nel luglio 2023, appena un anno più tardi dal suo arrivo in Campania, il Bayern Monaco esercitò la clausola risolutoria di 50 milioni di euro, portando il classe 1996 in Baviera. Kim, però, non ha sempre brillato nel corso della sua esperienza tedesca e spesso e volentieri è finito in panchina.

LEGGI ANCHE

Motivo per cui si è vociferato di una cessione, anche nell'ultima sessione invernale di calciomercato, con il Milan molto interessato a metterlo alle dipendenze dell'allenatore Massimiliano Allegri, alla ricerca di un centrale forte, esperto e che conosca la nostra Serie A. Kim, sotto contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2028, prende però uno stipendio di 9 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che lo colloca quasi automaticamente fuori dai parametri economici dei club di casa nostra.

Inter, Milan e Juve? Kim: "Ricordo l'esperienza al Napoli con piacere. Ma ..."

—  

A meno che da parte del Bayern, sul prezzo del cartellino e del giocatore, sul fronte ingaggio, non avvenga un duplice sacrificio economico. Ma cosa ne pensa il diretto interessato delle voci di calciomercato che lo hanno accostato al Milan, ma anche recentemente a Inter e Juventus? Kim ha risposto così a 'FCInterNews.it'.

"Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me, la ricordo con particolare piacere, ora sono concentrato sul presente. Sul futuro non ho niente da aggiungere". Se ne riparlerà, verosimilmente, a bocce ferme - quindi a stagione conclusa - e sicuramente dopo i Mondiali negli Stati Uniti d'America, Canada e Messico.

Leggi anche
Calciomercato Milan, già deciso il futuro di Füllkrug: l’idea del club sul centravanti tedesco
Calciomercato, il Milan non si opporrà alla cessione di Leao: c’è già un prezzo ed è basso

© RIPRODUZIONE RISERVATA