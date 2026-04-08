Motivo per cui si è vociferato di una cessione, anche nell'ultima sessione invernale di calciomercato, con il Milan molto interessato a metterlo alle dipendenze dell'allenatore Massimiliano Allegri , alla ricerca di un centrale forte, esperto e che conosca la nostra Serie A . Kim, sotto contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2028 , prende però uno stipendio di 9 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che lo colloca quasi automaticamente fuori dai parametri economici dei club di casa nostra.

A meno che da parte del Bayern, sul prezzo del cartellino e del giocatore, sul fronte ingaggio, non avvenga un duplice sacrificio economico. Ma cosa ne pensa il diretto interessato delle voci di calciomercato che lo hanno accostato al Milan, ma anche recentemente a Inter e Juventus ? Kim ha risposto così a 'FCInterNews.it'.

"Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me, la ricordo con particolare piacere, ora sono concentrato sul presente. Sul futuro non ho niente da aggiungere". Se ne riparlerà, verosimilmente, a bocce ferme - quindi a stagione conclusa - e sicuramente dopo i Mondiali negli Stati Uniti d'America, Canada e Messico.