Il centrocampista lascerà a zero il Bayern Monaco e potrebbe un colpo da novanta per il Milan di Allegri (qui la nostra analisi a riguardo). I costi potrebbero essere comunque alti per cartellino e costi accessori (qui i dettagli), ma è importante sottolineare come Goretzka sia ancora tra i titolari del club bavarese. In stagione il centrocampista ha totalizzato 25 presenze con 2 gol e 2 assist in Bundesliga giocando quasi 1500 minuti. Da metà febbraio in poi Goretzka sta giocando da titolare con costanza in campionato: 90 minuti con il Werder Brema, altri 90 con il Borussia Mönchengladbach. Nelle ultime due giornate 87 minuti con l'Union Berlino e 56 contro il Friburgo. In campo anche con la Germania contro Svizzera e Ghana per 109 minuti totali.