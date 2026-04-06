Mancano sempre meno partite al termine della stagione con il Milan che questa sera giocherà una gara cruciale contro la terza forza del campionato ovvero il Napoli. Vincere vorrebbe dire rinforzare ancora di più un posto nelle prime quattro. Con la possibile qualificazione alla prossima Champions League il Diavolo potrebbe aprire di più il portafoglio e puntare a giocare forti nella prossima sessione di calciomercato. Tra questi figura assolutamente Leon Goretzka.
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Milan, obiettivo Goretzka: ecco come sta andando la sua stagione. Minuti e numeri
Calciomercato Milan, ecco come sta giocando Goretzka
Il centrocampista lascerà a zero il Bayern Monaco e potrebbe un colpo da novanta per il Milan di Allegri (qui la nostra analisi a riguardo). I costi potrebbero essere comunque alti per cartellino e costi accessori (qui i dettagli), ma è importante sottolineare come Goretzka sia ancora tra i titolari del club bavarese. In stagione il centrocampista ha totalizzato 25 presenze con 2 gol e 2 assist in Bundesliga giocando quasi 1500 minuti. Da metà febbraio in poi Goretzka sta giocando da titolare con costanza in campionato: 90 minuti con il Werder Brema, altri 90 con il Borussia Mönchengladbach. Nelle ultime due giornate 87 minuti con l'Union Berlino e 56 contro il Friburgo. In campo anche con la Germania contro Svizzera e Ghana per 109 minuti totali.
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