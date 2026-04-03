Continuano le voci di mercato intorno al Milan: i rossoneri starebbero seguendo il profilo di Bajraktarevic, talento classe 2005 in forza al PSV che ha siglato il rigore decisivo per la Bosnia condannando l'Italia al terzo Mondiale di fila da seguire dal divano di casa. Chi è Bajraktarevic? E' nato il 10 marzo 2005 negli USA in particolare ad Appleton nel Wisconsin, ma da famiglia di origini bosniache. L'inizio della sua carriera calcistica è avviene proprio negli 'states' all'SC Wave, prima di entrare nel settore giovanile del Chicago Fire nel 2019. Nel maggio 2022 ha firmato il suo primo contratto da professionista con i New England Revolution. Poi il passaggio nel calcio europeo e in particolare al PSV in Olanda nel 2025.
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Milan, ecco chi è Bajraktarevic: numeri, come gioca, costo e stipendio
Milan, ecco come gioca Bajraktarevic
Come gioca? Può giocare sia come esterno offensivo a destra che come esterno offensivo a sinistra. Può giocare anche accentrandosi. Sa usare bene entrambi i piedi ed molto bravo ed efficace nel dribbling nel corto. Sa gestire e controllare bene il pallone anche negli spazi stretti. Agile e molto veloce, sa anche trovare la porta con dei bei tiri. Quanto potrebbe costare? Il valore di Bajraktarevic potrebbe crescere molto in questi mesi specialmente se dovesse andare bene durante i Mondiali, ma al momento potrebbe valere 5 milioni di euro. Non ci sarebbero problemi per il Milan dal punto di vista dello stipendio. In questa stagione Bajraktarevic ha quattro presenze in Champions League in carriera con il PSV ha 36 presenze con 5 gol e 2 assist.
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