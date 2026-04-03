Continuano le voci di mercato intorno al Milan: i rossoneri starebbero seguendo il profilo di Bajraktarevic, talento classe 2005 in forza al PSV che ha siglato il rigore decisivo per la Bosnia condannando l'Italia al terzo Mondiale di fila da seguire dal divano di casa. Chi è Bajraktarevic? E' nato il 10 marzo 2005 negli USA in particolare ad Appleton nel Wisconsin, ma da famiglia di origini bosniache. L'inizio della sua carriera calcistica è avviene proprio negli 'states' all'SC Wave, prima di entrare nel settore giovanile del Chicago Fire nel 2019. Nel maggio 2022 ha firmato il suo primo contratto da professionista con i New England Revolution. Poi il passaggio nel calcio europeo e in particolare al PSV in Olanda nel 2025.