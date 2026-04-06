Allarme rosso per Conte: Hojlund in fortissimo dubbio per Napoli-Milan

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. Occhio però alla notizia dell'ultimo minuto. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' ci potrebbero essere problemi importanti per Antonio Conte in vista della partita di questa sera al 'Maradona': la presenza di Hojlund sarebbe in forte dubbio. Problemi per il danese, ma Conte spererebbe di recuperarlo all'ultimo secondo. In attacco il Napoli non può contare su Lukaku: se Hojlund non ce la dovesse fare il Napoli dovrebbe giocare senza prima punta di peso con Giovane che potrebbe essere schierato da 'falso nueve'.
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