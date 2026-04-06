PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan, notizia importante verso il Napoli: Hojlund a forte rischio per la partita. Al suo posto …

NAPOLI-MILAN

Milan, notizia importante verso il Napoli: Hojlund a forte rischio per la partita. Al suo posto …

Allarme rosso per Conte: Hojlund in fortissimo dubbio per Napoli-Milan
Napoli-Milan, per Antonio Conte possibile emergenza importantissima dell'ultimo secondo: Hojlund potrebbe saltare la partita di stasera. La notizia de 'Il Mattino'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Napoli-Milan, 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri e i partenopei si giocano al momento il secondo posto con l'Inter che resta in testa al campionato: primo posto consolidato dopo il 5-2 di ieri sera contro la Roma. Queste potrebbero essere le scelte di Conte e Allegri.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. Occhio però alla notizia dell'ultimo minuto. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' ci potrebbero essere problemi importanti per Antonio Conte in vista della partita di questa sera al 'Maradona': la presenza di Hojlund sarebbe in forte dubbio. Problemi per il danese, ma Conte spererebbe di recuperarlo all'ultimo secondo. In attacco il Napoli non può contare su Lukaku: se Hojlund non ce la dovesse fare il Napoli dovrebbe giocare senza prima punta di peso con Giovane che potrebbe essere schierato da 'falso nueve'.

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