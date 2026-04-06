Napoli-Milan, De Winter contro Hojlund bis. Pericoli per la difesa rossonera

Quella partita la ricorda molto bene: l'ex Grifone faticò tantissimo nell'uno contro uno su Hojlund. De Winter fu nettamente bocciato (4 da Tuttosport e da Il Corriere dello Sport. Addirittura 3 da La Gazzetta dello Sport). Il difensore belga giocò male, ma come tutto il Diavolo. Da quella partita in poi l'ex Genoa è cresciuto tantissimo diventando uno dei titolari del Milan di Massimiliano Allegri. Questa sera allo stadio 'Maradona' De Winter giocherà di nuovo centrale della difesa tre del Milan visto che Gabbia non ci sarà. Una possibile rivincita per cancellare del tutto la semifinale di Supercoppa Italiana. Non solo l'attaccante danese: per il Milan di Allegri ci sono tanti pericoli. Il Napoli infatti ha recuperato praticamente tutti i big (tranne Neres e Di Lorenzo) e Conte può permettersi di schierare in campo una formazione molto aggressiva. A centrocampo Lobotka e Anguissa faranno diga davanti alla difesa lasciando spazio in avanti a McTominay e De Bruyne. La coppia ex Manchester fa suonare i campanelli d'allarme alla difesa rossonera. Due giocatori che probabilmente saranno seguiti e marcato dai due braccetti ovvero Tomori e Pavlovic. Occhio agli inserimenti dell'ex United che quando entra in area è di fatto una punta aggiunta. Occhio alla classe immensa e alle geometrie dell'ex City. Una partita che non sarà per nulla facile per il reparto arretrato di Massimiliano Allegri.