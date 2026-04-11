Peccato che il duplice passo falso allo stadio 'Olimpico' e al 'Maradona' abbia parzialmente compromesso una stagione fin qui molto buona. L'obiettivo Champions è ancora nelle mani del Milan che, però, per centrarlo, dovrà tornare a fare punti sin dal match di oggi pomeriggio. «Nell’arco di una stagione c’è sempre un momento di difficoltà, l’importante è affrontarlo senza panico, mantenendo la lucidità necessaria a superarlo», ha detto Allegri.

Milan-Udinese, Allegri: "Media punti e media gol scese? Il calcio è imprevedibile" — La media punti del Milan per partita è scesa dai 2,21 del girone di andata agli 1,75 del girone di ritorno e anche l'attacco si è inceppato: la media gol fatti per partita è passata da 1,68 a 1,25. Allegri - spesso contestato per un essere un tecnico che bada più al sodo che al bel gioco - ha replicato così: «Vedete che tutti guardano i risultati? Ed è giusto così, ma il calcio è imprevedibile e non sempre si può spiegare. C’è solo da vincere le partite».

"A Napoli non abbiamo disputato una brutta gara. Risultato frutto di un episodio" — Secondo il tecnico rossonero, al Milan sta girando anche un po' male nell'ultimo periodo. «Per esempio, io sono convinto che a Napoli non abbiamo disputato una brutta gara. Con la Lazio, per dire, abbiamo fatto sicuramente peggio - ha detto Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese - . Sulla prestazione del 'Maradona' pesa però il risultato, frutto di un episodio che il Napoli è stato bravo a crearsi e sfruttare. Ma se fossimo usciti con dei punti, tutti avrebbero un giudizio diverso».

"Io Commissario Tecnico dell'Italia? Devono prima scegliere il Presidente!" — Chiosa con le accuse di Antonio Cassano, che ha spiegato come sia colpa della mentalità difensivista di Allegri se la Nazionale non è andata ai Mondiali («Ho avuto la fortuna di allenare Antonio, da calciatore aveva colpi alla Ronaldinho. Comunque, se dice che l’eliminazione dell’Italia è colpa mia mi fa un complimento, significa che conto molto più di quanto penso»). e con il dribbling sulle voci che lo vorrebbero proprio come nuovo Commissario Tecnico degli Azzurri: «Prima dell’allenatore devono decidere il Presidente».