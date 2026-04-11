Allegri avverte il Milan: “Udinese squadra fisica, affrontiamo il momento di difficoltà senza panico”
Peccato che il duplice passo falso allo stadio 'Olimpico' e al 'Maradona' abbia parzialmente compromesso una stagione fin qui molto buona. L'obiettivo Champions è ancora nelle mani del Milan che, però, per centrarlo, dovrà tornare a fare punti sin dal match di oggi pomeriggio. «Nell’arco di una stagione c’è sempre un momento di difficoltà, l’importante è affrontarlo senza panico, mantenendo la lucidità necessaria a superarlo», ha detto Allegri.
Milan-Udinese, Allegri: "Media punti e media gol scese? Il calcio è imprevedibile"—
La media punti del Milan per partita è scesa dai 2,21 del girone di andata agli 1,75 del girone di ritorno e anche l'attacco si è inceppato: la media gol fatti per partita è passata da 1,68 a 1,25. Allegri - spesso contestato per un essere un tecnico che bada più al sodo che al bel gioco - ha replicato così: «Vedete che tutti guardano i risultati? Ed è giusto così, ma il calcio è imprevedibile e non sempre si può spiegare. C’è solo da vincere le partite».
"A Napoli non abbiamo disputato una brutta gara. Risultato frutto di un episodio"—
Secondo il tecnico rossonero, al Milan sta girando anche un po' male nell'ultimo periodo. «Per esempio, io sono convinto che a Napoli non abbiamo disputato una brutta gara. Con la Lazio, per dire, abbiamo fatto sicuramente peggio - ha detto Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese - . Sulla prestazione del 'Maradona' pesa però il risultato, frutto di un episodio che il Napoli è stato bravo a crearsi e sfruttare. Ma se fossimo usciti con dei punti, tutti avrebbero un giudizio diverso».
"Io Commissario Tecnico dell'Italia? Devono prima scegliere il Presidente!"—
Chiosa con le accuse di Antonio Cassano, che ha spiegato come sia colpa della mentalità difensivista di Allegri se la Nazionale non è andata ai Mondiali («Ho avuto la fortuna di allenare Antonio, da calciatore aveva colpi alla Ronaldinho. Comunque, se dice che l’eliminazione dell’Italia è colpa mia mi fa un complimento, significa che conto molto più di quanto penso»). e con il dribbling sulle voci che lo vorrebbero proprio come nuovo Commissario Tecnico degli Azzurri: «Prima dell’allenatore devono decidere il Presidente».
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