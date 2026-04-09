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Milan, l’ennesima sparata di Cassano su Allegri: “Non sa allenare, parla senza senso e …”

Cassano: 'Allegri sta portando nel baratro il nostro calcio: queste persone devono andare fuori dal ca**o'
Antonio Cassano, ex attaccante rossonero dal gennaio 2011 al giugno 2012, si è scagliato in maniera veemente contro Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan e suo tecnico nei 18 mesi con il Diavolo. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Antonio Cassano, non è un segreto certamente, non stima affatto Massimiliano Allegri. Anzi, non perde occasione per tirargli addosso dei siluri. Lo ha fatto anche durante una delle ultime dirette su 'Twitch' della trasmissione 'Viva el Fútbol', dove l'ex fantasista di Bari Vecchia commenta i temi del calcio italiano e internazionale insieme ad altri due calciatori di Serie A, ovvero Daniele Adani e Nicola Ventola.

Cassano, ex attaccante del Milan per un anno e mezzo, tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, proprio con Allegri allenatore, già aveva avuto modo di criticare la prestazione del Diavolo allo stadio 'Diego Armando Maradona', contro il Napoli, big match dell'ultima giornata di campionato perso (0-1) da Mike Maignan e compagni. Cassano aveva definito il Milan di Allegri "uno schifo" per aver giocato per il pareggio.

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Non contento, poi, 'FantAntonio' ha rincarato la dose e ha scagliato un attacco frontale al tecnico livornese. Come suo solito, non usando giri di parole. "Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché", ha detto Cassano.

Cassano: "Il Milan è stato uno scempio contro il Napoli e Allegri dice ..."

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"Fino a che parlerò darò battaglia a queste persone, devono andare fuori dal cazzo!  - la chiosa dell'ex attaccante anche di Inter, Roma e Real Madrid -. II Milan è stato uno scempio contro il Napoli e lui dice 'mal che vada facciamo 0-0'. Arriverà il momento dove questi personaggi andranno fuori dal calcio, prima vanno via più si raddrizza il nostro calcio".

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