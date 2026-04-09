Non contento, poi, 'FantAntonio' ha rincarato la dose e ha scagliato un attacco frontale al tecnico livornese. Come suo solito, non usando giri di parole. "Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché", ha detto Cassano.