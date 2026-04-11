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MILAN-UDINESE

Tifosi furenti contro il Milan sui social: “Leao se ne deve andare. Vergognosi, fate schifo tutti”

Milan-Udinese 0-3, le proteste dei milanisti sui social
Al triplice fischio di Milan-Udinese, i social sono stati riempiti da una marea di tifosi rossoneri che hanno espresso il proprio malcontento
Redazione PM

Serata amara a San Siro. Il Milan viene travolto per 3-0 in casa contro l'Udinese nella 32ª giornata di Serie A 2025/2026. I tifosi rossoneri si sono riversati in massa sui social per far sentire la propria voce contro quello che hanno visto in campo questa sera. Tra i più criticati Massimiliano Allegri e Rafael Leao. Vediamo alcune delle reazioni più originali raccolte dalla nostra redazione.

Milan-Udinese 0-3, le proteste dei tifosi sui social

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Un tifoso se la prende con il modulo: "Inconcepibile 433 senza senso, perché?????? Cosi si compromette quel poco di buono fatto sinora."

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Un altro si lamenta dicendo che:"Su ogni palla persa dell'Udinese i nostri centrocampisti stavano fermi, loro tutti subito a correre indietro. I gol presi stanno tutti qua. Se qualcuno non vuole impegnarsi perché perso lo scudo fottesega c'è il mondiale vada in panca"

C'è anche chi pensa al posto in Champions: "Poco da dire se non imbarazzanti, se si continua di sto passo si rischia anche di mettere in discussione una qualificazione Champions che era largamente alla portata"

E chi se la prende con il sistema di gioco:"Oggi Allegri ha messo in evidenza tutte le pecche della rosa, malamente costruita dalla società. È evidente che possiamo giocare solo in maniera attendista Non siamo in grado di giocare con tre punte, soprattutto avendo un attacco veramente ai minimi termini"

Milan-Udinese 0-3: "Fate schifo tutti"

Tifosi furenti contro il Milan sui social: “Leao se ne deve andare. Vergognosi, fate schifo tutti”- immagine 2
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"Leao se ne deve andare dal Milan sia per il suo bene che per quello della squadra. Bisogna avere la lucidità di capire quando una parabola è terminata e un giocatore non ha più nulla da dare"

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"Prima volta che non finisco di vedere una partita del Milan. Uno schifo assoluto. Zero gioco. Zero idee. E vedere Leao titolare giocare così fa davvero male"

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"Fate schifo tutti, dispiace solo per Modric. Rispettate almeno la maglia e noi tifosi"

Tifosi furenti contro il Milan sui social: “Leao se ne deve andare. Vergognosi, fate schifo tutti”- immagine 5

"Presi a pallonate dall'Udinese, GIUSTAMENTE. Sempre un piacere vedere il gioco di Allegri. Vergognosi"

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