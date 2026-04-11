Milan-Udinese 0-3, le proteste dei milanisti sui social

Un altro si lamenta dicendo che:"Su ogni palla persa dell'Udinese i nostri centrocampisti stavano fermi, loro tutti subito a correre indietro. I gol presi stanno tutti qua. Se qualcuno non vuole impegnarsi perché perso lo scudo fottesega c'è il mondiale vada in panca"

C'è anche chi pensa al posto in Champions: "Poco da dire se non imbarazzanti, se si continua di sto passo si rischia anche di mettere in discussione una qualificazione Champions che era largamente alla portata"

E chi se la prende con il sistema di gioco:"Oggi Allegri ha messo in evidenza tutte le pecche della rosa, malamente costruita dalla società. È evidente che possiamo giocare solo in maniera attendista Non siamo in grado di giocare con tre punte, soprattutto avendo un attacco veramente ai minimi termini"

Milan-Udinese 0-3: "Fate schifo tutti" "Leao se ne deve andare dal Milan sia per il suo bene che per quello della squadra. Bisogna avere la lucidità di capire quando una parabola è terminata e un giocatore non ha più nulla da dare"

"Prima volta che non finisco di vedere una partita del Milan. Uno schifo assoluto. Zero gioco. Zero idee. E vedere Leao titolare giocare così fa davvero male"

"Fate schifo tutti, dispiace solo per Modric. Rispettate almeno la maglia e noi tifosi"

"Presi a pallonate dall'Udinese, GIUSTAMENTE. Sempre un piacere vedere il gioco di Allegri. Vergognosi"