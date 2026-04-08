Ravezzani: 'Se il Milan vuole vincere ha bisogno di un grande centravanti'

Fabio Ravezzani così sul problema dell'attaccante del Milan: le parole del direttore di 'Telelombardia' fanno riflettere...
La sconfitta del Milan contro il Napoli ha riportato alla luce un dei più grandi problemi del Diavolo negli ultimi anni: l'assenza di un centravanti. La famosa "Maledizione del numero 9", che in Via Aldo Rossi durava dall'addio di Pippo Inzaghi, sembrava essere stata spezzata da Giroud. Ma dopo la cessione del francese, questa mancanza è riemersa più forte che mai. Da Jovic a Fullkrug, passando per Morata, Abraham, Gimenez e Nkunku.
Milan, l'analisi di Ravezzani sull'assenza di un centravanti
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In merito al problema del bomber che ha ripreso banco al Milan negli ultimi giorni, si è espresso anche Fabio Ravezzani. Ecco, di seguito, il post pubblicato su X dal direttore di 'Telelombardia'.