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Milan, Ravezzani: “Siamo d’accordo sul fatto che per vincere ci sia bisogno di un grande centravanti?”

Ravezzani: 'Se il Milan vuole vincere ha bisogno di un grande centravanti'
Fabio Ravezzani così sul problema dell'attaccante del Milan: le parole del direttore di 'Telelombardia' fanno riflettere...
Redazione PM

La sconfitta del Milan contro il Napoli ha riportato alla luce un dei più grandi problemi del Diavolo negli ultimi anni: l'assenza di un centravanti. La famosa "Maledizione del numero 9", che in Via Aldo Rossi durava dall'addio di Pippo Inzaghi, sembrava essere stata spezzata da Giroud. Ma dopo la cessione del francese, questa mancanza è riemersa più forte che mai. Da Jovic a Fullkrug, passando per Morata, Abraham, Gimenez e Nkunku.

Milan, l'analisi di Ravezzani sull'assenza di un centravanti

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In merito al problema del bomber che ha ripreso banco al Milan negli ultimi giorni, si è espresso anche Fabio Ravezzani. Ecco, di seguito, il post pubblicato su X dal direttore di 'Telelombardia'.

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"Siamo d’accordo sul fatto che qualsiasi club per vincere abbia bisogno di un gran centravanti? Il Milan dopo Giroud ha speso zero per Jovic, Fullkrug e Abraham, 14 per Morata a fine carriera, 30 per Gimenez mezzo rotto e 40 per Nkunku che però non ha mai fatto il centravanti".

 

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