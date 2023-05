Milan, Maldini: “Dobbiamo investire ora sul mercato per fare il salto”

"Non siamo ancora con i top club, anche se siamo in semifinale di Champions League. Dobbiamo essere bravi a capire il momento e fare investimenti ora per raggiungere quel livello". Un chiaro messaggio di Maldini verso la società del Milan. Per vincere ed evolversi sempre di più, serve investire sul calciomercato e raggiungere un livello anche in Europa stabile. Per questo il calciomercato estivo potrebbe essere fondamentale per il prossimo futuro del club.