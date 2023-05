Milan, Dimvula: “Leao vuole la Champions. Trattativa lunga”

"Stiamo parlando con il Milan per il rinnovo. Per Leao il Milan è un club importante, così come le sue ambizioni sono sempre le stesse di quando è arrivato qua. Come in tutte queste situazioni le discussioni sono lunghe e va curato ogni dettaglio. Ci incontreremo nelle prossime ore. Rafa vuole giocare per un allenatore che lo valorizzi e vuole la Champions". Parole più caute e attendiste rispetto a quelle più ottimistiche di Scaroni o di Maldini, ma la sostanza rimane: il rinnovo di Leao è alle battute finali. Rimangono le ultime curve, in vista c'è il traguardo. Occorre non inciampare nel quarto posto.