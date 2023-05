Maldini: “Rinnovo Leao? Limato tutte le cose, siamo molto vicini”

Sulle emozioni del match : "Sempre bellissimo, non invidio quello che succede ai calciatori. Oggi avrei voluto essere sul pullman della squadra, sono emozioni difficili da provare, anche da dirigente".

Sulle condizioni di Rafael Leao: "Non stava bene, un giocatore che strappa tanto è sempre a rischio. Lui dice che si sente bene, speriamo di averlo se non sabato, la prossima con l'Inter. Non c'è certezza, vedremo"