Dove vedere Milan-Inter in tv o diretta streaming: Sky o Prime?

Alle ore 21:00 c'è Milan-Inter a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Milan-Inter in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 21:00, si disputerà, alla stadio 'San Siro' di Milano, la sfida Milan-Inter, valevole per l'andata delle semifinali di Champions League 2022-2023.

Milan-Inter in tv e in streaming — Il derby di Champions League sarà visibile in diretta su Amazon Prime Video e in chiaro su TV8. La telecronaca, su entrambe le reti, sarà affidata a Sandro Piccinini e al commento tecnico di Massimo Ambrosini. La diretta da San Siro, targata Prime Video e visibile anche in chiaro su TV8, vedrà come conduttrice Giulia Mizzoni, insieme a stelle del calibro di Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Nel pre-partita ci sarà un’ulteriore postazione a bordocampo dove insieme a Marco Cattaneo ci saranno due ospiti d’eccezione: la stella del Milan Andriy Shevchenko e uno dei protagonisti del Triplete dell’Inter Samuel Eto’o.

Diritti tv Champions League — Dalla scorsa stagione e fino alla stagione 2023-2024 compresa, i diritti tv della Champions League sono suddivisi tra Sky, Mediaset e Amazon. Nello specifico, Sky farà vedere 121 partite su 137, finale compresa. Mediaset farà vedere tutte le 121 partite su 137 citate prima. Suddividendole, però, tra quelle che andranno in chiaro per tutti su Canale 5 (ovvero la miglior partita di una squadra italiana del martedì) e le altre, che saranno trasmesse in streaming mediante app Infinity, attraverso il servizio a pagamento 'Infinity +'. Infine, c'è Amazon. Il quale, grazie a 'Prime Video', usufruibile da tutti gli abbonati al classico servizio 'Prime' senza ulteriori costi aggiuntivi, proporrà le restanti 16 gare. Nella fattispecie la miglior partita di una squadra italiana del mercoledì.

Milan-Inter in diretta su Pianeta Milan — Se volete, invece, seguire la diretta testuale del match Milan-Inter, vi basterà collegarvi su 'PianetaMilan.it' e vivere le emozioni della partita del Diavolo di Pioli con noi! LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per l'Inter >>>