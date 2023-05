Milan, la probabile formazione per l’Inter: Leao in dubbio fino all’ultimo

Ecco la probabile formazione che dovrebbe schierare Stefano Pioli in occasione di Milan-Inter: in dubbio fino all'ultimo Rafael Leao

L'attesa sta finalmente per finire. Nella giornata di mercoledì 10 maggio, alle ore 21:00, nella cornice dello stadio 'San Siro' andrà in scena l'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', Stefano Pioli dovrebbe scegliere Mike Maignan tra i pali e una difesa composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo potrebbero agire Rade Krunic e Sandro Tonali, mentre alle spalle di Olivier Giroud ci saranno Brahim Diaz, Ismael Bennacer ed Alexis Saelemaekers, sostituto di Rafael Leao (in dubbio fino all'ultimo).