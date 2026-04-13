Continua il nostro aggiornamento settimanale sui giocatori del Milan in prestito. Ricordiamo che il giovane Cissé in prestito al Catanzaro e Camarda in prestito al Lecce sono ancora fuori per due gravi infortuni. L'attaccante classe 2008 potrebbe tornare in campo prima della fine della stagione. Ecco gli aggiornamenti dopo il week end della 32^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Per Terracciano 30 presenze stagionali con la Cremonese in Serie A giocando prima da braccetto della difesa a tre e poi da terzino. L'accordo con il Milan è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro in caso di salvezza, che la squadra di Giampaolo si sta giocando e si giocherà con il Lecce. 2.479 minuti in campo per Terracciano che ha giocato 73 minuti da terzino destro contro il Cagliari.