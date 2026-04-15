Basti pensare ad Adrien Rabiot: dopo l'espulsione contro il Pisa, che gli fece costare il match contro il Como, venne schierato comunque titolare contro Parma e Cremonese, sempre con il rischio ammonizione e di saltare il derby contro l'inter.
Alla stracittadina, poi, Rabiot giocò senza far falli. Idem sarà così per Rafael Leao, Modric e gli altri domenica pomeriggio, visto che il Milan vuole assolutamente tornare alla vittoria e recuperare i punti persi in classifica dopo Napoli e Udinese. Oggi la squadra non si allenerà, visto il giorno di riposo: gli allenamenti riprenderanno, poi, domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA