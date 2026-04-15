Si prospetta un Verona-Milan a rischio ammonizioni per la squadra di Massimiliano Allegri. Il giudice sportivo, dopo l'ultima giornata, ha aggiornate la lista dei diffidati: ben 5 giocatori rossoneri di Max Allegri sono a rischio squalifica. Oltre a Rafael Leao, sono presenti giocatori di spessore: Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers e Zacary Athekame.