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Milan, allarme diffidati: contro il Verona ecco chi rischia la squalifica per la Juventus

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Si prospetta un Verona-Milan a rischio ammonizioni per la squadra di Massimiliano Allegri: ecco chi rischia...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta un Verona-Milan a rischio ammonizioni per la squadra di Massimiliano Allegri. Il giudice sportivo, dopo l'ultima giornata, ha aggiornate la lista dei diffidati: ben 5 giocatori rossoneri di Max Allegri sono a rischio squalifica. Oltre a Rafael Leao, sono presenti giocatori di spessore: Luka Modric, Youssouf Fofana,  Alexis Saelemaekers e Zacary Athekame.

Come riferito da Tuttosport, si tratta di un elenco non proprio semplice per la trasferta al bengodi, sempre ostica per il Milan, e in vista del big match contro la Juventus a San Siro, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45. Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League alla quale il Milan vorrà arrivare ad ogni costo con tutti i filari a disposizione. Ma Max Allegri ha sempre dimostrato di non farsi tanti problemi con i diffidati.

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Basti pensare ad Adrien Rabiot: dopo l'espulsione contro il Pisa, che gli fece costare il match contro il Como, venne schierato comunque titolare contro Parma e Cremonese, sempre con il rischio ammonizione e di saltare il derby contro l'inter.

Alla stracittadina, poi, Rabiot giocò senza far falli. Idem sarà così per Rafael Leao, Modric e gli altri domenica pomeriggio, visto che il Milan vuole assolutamente tornare alla vittoria e recuperare i punti persi in classifica dopo Napoli e Udinese. Oggi la squadra non si allenerà, visto il giorno di riposo: gli allenamenti riprenderanno, poi, domani.

 

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