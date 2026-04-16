Fino a poche settimane fa il Milan , anche se mai ammesso pubblicamente, credeva alla rimonta Scudetto . Ad un certo punto sembrava che i rossoneri stessero meglio sotto ogni punto di vista rispetto all'Inter prima in classifica, ma poi sono crollati totalizzando tre pesanti sconfitte in quattro giornate di Serie A. Ora l'obiettivo è ritrovare la concentrazione e gli stimoli giusti per blindare definitivamente il posto in Champions League . Lo ha ribadito anche il Presidente del Milan Paolo Scaroni , ospite quest'oggi all'evento 'Il Foglio a San Siro' ( qui puoi trovare tutte le sue dichiarazioni ). Ecco, di seguito, il numero 1 di Enel sulla possibilità che il Milan ha avuto di vincere il campionato.

"Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto, ho molta simpatia per il Sassuolo e per il suo stadio perché lì abbiamo vinto l'ultimo Scudetto. Non mi sono mai illuso, facendo un po' di matematica e vedendo anche come giocavano le squadre. L'obiettivo Champions è fondamentale e non possiamo immaginare che il Milan non faccia parte della scena internazionale".