PIANETAMILAN news milan interviste Scaroni ammette: “Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto, ma non mi sono mai illuso. Vedendo le altre …”

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Scaroni ammette: “Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto, ma non mi sono mai illuso. Vedendo le altre …”

Il pensiero del Presidente del Milan Paolo Scaroni sul sogno Scudetto ormai svanito
Ospite all'evento 'Il Foglio a San Siro', il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del sogno Scudetto per i rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Fino a poche settimane fa il Milan, anche se mai ammesso pubblicamente, credeva alla rimonta Scudetto. Ad un certo punto sembrava che i rossoneri stessero meglio sotto ogni punto di vista rispetto all'Inter prima in classifica, ma poi sono crollati totalizzando tre pesanti sconfitte in quattro giornate di Serie A. Ora l'obiettivo è ritrovare la concentrazione e gli stimoli giusti per blindare definitivamente il posto in Champions League. Lo ha ribadito anche il Presidente del Milan Paolo Scaroni, ospite quest'oggi all'evento 'Il Foglio a San Siro' (qui puoi trovare tutte le sue dichiarazioni). Ecco, di seguito, il numero 1 di Enel sulla possibilità che il Milan ha avuto di vincere il campionato.

"Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto, ho molta simpatia per il Sassuolo e per il suo stadio perché lì abbiamo vinto l'ultimo Scudetto. Non mi sono mai illuso, facendo un po' di matematica e vedendo anche come giocavano le squadre. L'obiettivo Champions è fondamentale e non possiamo immaginare che il Milan non faccia parte della scena internazionale".

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