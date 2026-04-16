PIANETAMILAN news milan interviste Scaroni sul nuovo stadio: “Milan e Inter con le stesse esigenze. Entro l’estate ecco cosa succederà …”

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Scaroni sul nuovo stadio: “Milan e Inter con le stesse esigenze. Entro l’estate ecco cosa succederà …”

Il Presidente del Milan Paolo Scaroni e le sue dichiarazioni sul nuovo stadio durante l'evento 'Il Foglio a San Siro'
Ospite all'evento 'Il Foglio a San Siro', il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del progetto del nuovo stadio con l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Oggi si è svolto 'Il Foglio a San Siro', iniziativa promossa dal quotidiano all'interno dello stadio condiviso da Milan e Inter. Nel corso dell'evento sono intervenuti diversi ospiti: tra questi anche il presidente rossonero Paolo Scaroni, le cui parole abbiamo raccolto su vari temi legati all'attualità del Milan e, più in generale, del calcio italiano.

Uno degli argomenti del suo intervento è stato il futuro di 'San Siro' e il nuovo stadio che Milan e Inter costruiranno assieme nei prossimi anni. In particolare, il numero 1 d Enel si è espresso su quelli che sono i prossimi step che riguardano la nascita del nuovo impianto nella zona acquistata dai due club milanesi. Ecco, di seguito, le sue parole.

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Sul nuovo stadio di Milano: "Ora 'San Siro' è di proprietà dei club, un punto di arrivo fondamentale. Abbiamo fatto un passo essenziale. Tutto procede in modo ragionevole. Spero di poter presto presentare la facciata del nuovo stadio, il progetto. È un'opera talmente importante la per città che deve raccogliere l'apprezzamento di tutti i cittadini. Dobbiamo fare una scelta e presentare il progetto, certamente prima dell’estate. Milan e Inter sono simili come esigenze: in altre città questa similitudine non esiste mentre per noi dal primo giorno siamo d’accordo avendo appunto le stesse esigenze".

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