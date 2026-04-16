Sul nuovo stadio di Milano: "Ora 'San Siro' è di proprietà dei club, un punto di arrivo fondamentale. Abbiamo fatto un passo essenziale. Tutto procede in modo ragionevole. Spero di poter presto presentare la facciata del nuovo stadio, il progetto. È un'opera talmente importante la per città che deve raccogliere l'apprezzamento di tutti i cittadini. Dobbiamo fare una scelta e presentare il progetto, certamente prima dell’estate. Milan e Inter sono simili come esigenze: in altre città questa similitudine non esiste mentre per noi dal primo giorno siamo d’accordo avendo appunto le stesse esigenze".