Milan, ora non puoi più sbagliare. L'obiettivo per le prossime sei partite di campionato è chiaro e non può essere mancato per il secondo anno di fila. Dopo aver assaporato da vicino la possibilità di un'incredibile rimonta Scudetto, il Diavolo è tornato coi piedi per terra e sa che deve blindare il prima possibile il ritorno in Champions League. Fondamentale per il futuro del club e le ambizioni future. A ribadire il concetto anche il difensore del Milan Matteo Gabbia durante l'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport'. Il centrale di Massimiliano Allegri (che dovrebbe tornare in campo domenica col Verona) ha affermato che per trovare la forza necessaria a raggiungere l'obiettivo bisogna guardare all'anno scorso, ricordando quanto lo spogliatoio rossonero ha sofferto per aver mancato la qualificazione in Champions.