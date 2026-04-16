Nella giornata di oggi si è tenuto 'Il Foglio a San Siro', un evento organizzato dallo stesso quotidiano dentro lo stadio che è casa di Milan e Inter. Durante la giornata, tra i tanti che hanno preso la parola, vi abbiamo riportato le dichiarazioni del Presidente del Diavolo Paolo Scaroni che si è espresso su diverse tematiche attuali del club rossonero, ma anche del calcio italiano. In particolare, il numero 1 di Enel, in merito al tema delle proprietà in Serie A, ha spiegato il suo arduo compito nell'esplicitare certe dinamiche del calcio italiano a chi non le ha mai vissute prima. E poi, anche una sottolineatura sul valore e la competenza di RedBird nel campo sportivo. Ecco, di seguito, una delle sue dichiarazioni.