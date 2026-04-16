Nella giornata di oggi si è tenuto 'Il Foglio a San Siro', un evento organizzato dallo stesso quotidiano dentro lo stadio che è casa di Milan e Inter. Durante la giornata, tra i tanti che hanno preso la parola, vi abbiamo riportato le dichiarazioni del Presidente del Diavolo Paolo Scaroni che si è espresso su diverse tematiche attuali del club rossonero, ma anche del calcio italiano. In particolare, il numero 1 di Enel, in merito al tema delle proprietà in Serie A, ha spiegato il suo arduo compito nell'esplicitare certe dinamiche del calcio italiano a chi non le ha mai vissute prima. E poi, anche una sottolineatura sul valore e la competenza di RedBird nel campo sportivo. Ecco, di seguito, una delle sue dichiarazioni.
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Milan, Scaroni: “Con RedBird ho un problema maggiore rispetto a Marotta. Ecco perché …”
Ospite dell'evento 'Il Foglio a San Siro', il Presidente del Milan Paolo Scaroni si è espresso sul tema delle proprietà straniere in Serie A. Ecco le sue parole
Sulle proprietà straniere in Serie A e la competenza di RedBird: "La mia fatica come Presidente del Milan è tradurre l’Italia a un proprietario straniero, perché ci mettiamo 6 anni e mezzo a fare uno stadio ad esempio, ma anche spiegare le nostre procedure burocratiche, i regolamenti di elezione del Presidente FIGC, la percentuale dei voti, il peso dei voti. Ingrato compito che spetta a noi che interagiamo con l'azionista. Io ho un problema maggiore rispetto a Giuseppe Marotta, il mio azionista è esperto di sport e grande appassionato".
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