Durante 'Il Foglio a San Siro' (qui le parole di Scaroni), evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino, l'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi ha avuto il piacere di intervistare l'ex allenatore di basket Dan Peterson, estremo conoscitore della cultura sportiva USA e italiana. L'ex commentatore ha di recente intervistato e conosciuto (a Milanello) Pulisic. Ecco cosa ne pensa: "Pulisic è un ragazzo molto maturo, molto 'quadrato' e professionale. Mi è piaciuto moltissimo perché ha una grande mentalità. Mi ha detto che ci possono essere momenti di difficoltà, ma la mentalità dev'essere costante. Ha questo grande equilibrio e sarà la sua forza. Anche la squadra è un po' il suo specchio. Pulisic, Modric e Allegri sono una garanzia. Sono anche un grande tifoso di Ibrahimovic".