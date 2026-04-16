Il Milan sta faticando. Che consiglio daresti per ripartire ora? Peterson risponde con un paragone: "Come ripartire dopo le sconfitte? Come fa Sinner. Si sbaglia, si perde un punto, ma va tutto archiviato per guardare in avanti. E' l'unica soluzione. Le grandi squadre fanno così: rendimento costante ad alto livello".
Un consiglio a Gerry Cardinale? "Nessun consiglio alla proprietà del Milan, ma dico quello che direi a tutti gli americani: cominciare a imparare cos'è la realtà qui in Italia, cos'è San Siro, il campionato di Serie A, tutto. Non sei più negli USA, ma sei in Italia. Ti devi adeguare. Anche se credo stia facendo un buon lavoro, mi sembra sia un buon ascoltatore. Ha la possibilità di fare qualcosa. Deve imparare, ascoltare e scegliere le persone giuste", conclude Peterson.
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