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Milan, Scaroni: “La Champions è l’unico obiettivo dichiarato da tutti. Sullo stadio …”
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Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio
Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi