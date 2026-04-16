"Le parole di Allegri sono state chiare, non mi pare sia orientato ad andare, mentre Antonio Conte lo ha detto chiaramente che andrebbe volentieri - ha sottolineato Bucchioni -. E possiamo metterci anche Inzaghi in corsa come CT, le credenziali sono quelle. Io rimango su Conte, ha ragione Aurelio De Laurentiis, che gli ha dato subito il via libera, deve dirglielo per tempo per sostituirlo a modo. Sono i tempi che non tornano, perché il Presidente FIGC lo eleggono il 22 giugno e i giochi per le panchine devono essere già fatti da tempo".