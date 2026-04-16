Milan, via Allegri e dentro l'ex nerazzurro Inzaghi?—
Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Vincenzo Italiano del Bologna, ma, secondo i 'rumors', il vero desiderio del Milan sarebbe quello di puntare su Simone Inzaghi. L'ex allenatore di Lazio e Inter, attualmente nella Saudi Pro League per guidare l'Al-Hilal, tornerebbe a Milano dopo i quattro anni in nerazzurro per un progetto con i rossoneri? Ipotesi tutta da verificare.
Per Bucchioni è un'idea difficile—
Intanto, sulla questione, in un'intervista a 'TMW Radio', si è esposto Enzo Bucchioni, giornalista sportivo. "Inzaghi-Milan non so, più per una questione di opportunità. Non credo visto il recente passato interista", ha sottolineato Bucchioni, che dunque non vede plausibile l'idea Inzaghi per la panchina del Milan. Ha poi aperto una discussione sulla scelta del prossimo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che potrebbe avere un 'effetto domino' anche per la composizione delle panchine in Serie A.
"Le parole di Allegri sono state chiare, non mi pare sia orientato ad andare, mentre Antonio Conte lo ha detto chiaramente che andrebbe volentieri - ha sottolineato Bucchioni -. E possiamo metterci anche Inzaghi in corsa come CT, le credenziali sono quelle. Io rimango su Conte, ha ragione Aurelio De Laurentiis, che gli ha dato subito il via libera, deve dirglielo per tempo per sostituirlo a modo. Sono i tempi che non tornano, perché il Presidente FIGC lo eleggono il 22 giugno e i giochi per le panchine devono essere già fatti da tempo".
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