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Calciomercato Milan, Tare a cena con l’agente di Lewandowski. Ma Furlani non lo vuole

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Robert Lewandowski, attaccante polacco classe 1988, si svincolerà dal Barcellona a fine stagione e il DS Igli Tare vorrebbe portarlo al Milan nella prossima finestra di calciomercato. Riuscirà a convincere l'AD Giorgio Furlani?
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, alla ricerca di un centravanti per la finestra estiva di calciomercato, ha messo nel mirino - da tempo - Robert Lewandowski. I contatti tra il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare e l'agente dell'esperto bomber polacco, Pini Zahavi, vanno avanti da mesi. E qualche giorno fa, come rivelato in giornata da 'Calciomercato.com', Tare e Zahavi hanno cenato insieme a Milano.

Piatto forte della cena, il tentativo di impostare una trattativa per portare Lewandowski al Milan al termine della stagione, quando scadrà il contratto dell'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco con il Barcellona. Tare, in sostanza, vorrebbe replicare con 'Lewa', attaccante da 660 gol in carriera, l'operazione fatta un anno fa con Luka Modrić.

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Lewandowski, ha riferito 'CM', non rinnoverà il suo contratto con il Barça: dopo quattro anni, il numero 9 ritiene concluso il suo ciclo in Catalogna e si sente pronto per una nuova sfida. Già, ma dove? Su di lui ci sono Milan e Juventus in Serie A. Poi, una ricca offerta dalla Major League Soccer (MLS) statunitense che tenta particolare il suo entourage. Si vocifera dei Chicago Fire.

Calciomercato Milan, Lewandowski nel mirino di Tare

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La partita per il futuro di Lewandowski, ad ogni modo, è aperta. Il suo entourage ritiene, infatti, che altre squadre entreranno in scena nei prossimi giorni. Tare insiste per lui, forte dei buoni rapporti con Zahavi (con lui ha concluso, un anno fa, l'operazione Christopher Nkunku) e sta cercando di portarlo al Milan.

L'ostacolo più grande, in questo momento, al matrimonio tra il bomber blaugrana e il club rossonero, però, non è tanto la concorrenza, né l'eventuale richiesta elevata per stipendio e commissioni. L'insidia, per Tare, si nasconde dentro casa ... Milan. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, infatti, non vorrebbe puntare su Lewandowski per il Milan 2026-2027.

Furlani vuole un giocatore più giovane con stipendio più basso

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L'idea del massimo dirigente rossonero è quella di puntare su un profilo più giovane e con richieste di stipendio inferiori e in linea con i parametri della società. Chissà cosa penserà il tecnico Massimiliano Allegri, che vuole un centravanti garanzia di 20-25 gol stagionali.

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