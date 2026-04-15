Lewandowski, ha riferito 'CM', non rinnoverà il suo contratto con il Barça: dopo quattro anni, il numero 9 ritiene concluso il suo ciclo in Catalogna e si sente pronto per una nuova sfida. Già, ma dove? Su di lui ci sono Milan e Juventus in Serie A. Poi, una ricca offerta dalla Major League Soccer (MLS) statunitense che tenta particolare il suo entourage. Si vocifera dei Chicago Fire.

Calciomercato Milan, Lewandowski nel mirino di Tare — La partita per il futuro di Lewandowski, ad ogni modo, è aperta. Il suo entourage ritiene, infatti, che altre squadre entreranno in scena nei prossimi giorni. Tare insiste per lui, forte dei buoni rapporti con Zahavi (con lui ha concluso, un anno fa, l'operazione Christopher Nkunku) e sta cercando di portarlo al Milan.

L'ostacolo più grande, in questo momento, al matrimonio tra il bomber blaugrana e il club rossonero, però, non è tanto la concorrenza, né l'eventuale richiesta elevata per stipendio e commissioni. L'insidia, per Tare, si nasconde dentro casa ... Milan. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, infatti, non vorrebbe puntare su Lewandowski per il Milan 2026-2027.

Furlani vuole un giocatore più giovane con stipendio più basso — L'idea del massimo dirigente rossonero è quella di puntare su un profilo più giovane e con richieste di stipendio inferiori e in linea con i parametri della società. Chissà cosa penserà il tecnico Massimiliano Allegri, che vuole un centravanti garanzia di 20-25 gol stagionali.