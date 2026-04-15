Arrivano notizie contrastanti da vari fronti. C'è chi pensa che Allegri proseguirà il suo percorso nel Milan, forte di un contratto per un altro anno che si rinnoverà poi automaticamente fino al 2028 nel caso in cui Mike Maignan e compagni centrassero - come auspicato - la qualificazione in Champions League al termine di questa stagione.

Per 'Repubblica', difficile convivenza nel Milan per Allegri con Furlani e Moncada — C'è anche, però, chi pensa che Allegri sia tentato dal diventare CT dell'Italia e che, pertanto, potrebbe salutare il Milan a campionato concluso. A meno che alcune sue condizioni non siano esaudite. Allegri ha infatti precise richieste per il calciomercato estivo. Vuole giocatori pronti, leader esperti, elementi che diano un contributo immediato per far vincere qualcosa al Diavolo subito.

Non boccia i giovani da valorizzare e far crescere in rossonero, questo no. Ma non li vede neanche come unici rinforzi per una squadra che per blasone e gloria deve puntare a vincere ogni anno. Secondo 'Repubblica' oggi in edicola, però, le possibilità che Allegri prosegua il suo progetto in rossonero sono molto basse.

Napoli o Nazionale per Max se prendessero corpo le voci su Italiano — "Max Allegri è impegnato in un braccio di ferro, nemmeno troppo nascosto, con l’amministratore delegato Giorgio Furlani e con il direttore tecnico Geoffrey Moncada per le divergenze sulla gestione del mercato. La convivenza oltre giugno non sembra possibile", ha scritto infatti il giornalista Enrico Currò sul popolare quotidiano nazionale.

'Repubblica', poi, ha aggiunto anche come ad Allegri "non dispiacerebbe affatto continuare il lavoro al Milan. Ma se dovessero prendere corpo le voci sull’arrivo della coppia formata dal direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico e dall’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, sarebbero due le plausibili destinazioni per Allegri. Il Napoli o la Nazionale". Italiano-D'Amico, la coppia che Furlani caldeggiava già un anno fa, insomma, potrebbe secondo 'Repubblica', soppiantare quella formata da Allegri e Igli Tare. Staremo a vedere.