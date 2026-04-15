Giovanni Malagò , presidente del CONI, potrebbe diventare molto presto anche quello della FIGC , prendendo così il posto di Gravina . Bisognerà aspettare solamente le valutazioni, ma questo è il nome più probabile. La scelta che dovrà fare, inciso, è legata al nuovo CT della Nazionale.

L'identikit? Allenatore di esperienza e italianista, e sembra proprio che Malagò abbia puntato su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Come riferito da Sportmediaset, nelle nazionali non serve dare un'impronta strategica tanto evidente, e si sa anche che l'allenatore dei rossoneri non è un grande fan del gioco offensivo. E', però, un grande gestore delle risorse, oltre a saper fare le giuste scelte a partita in corso.