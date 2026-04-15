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Milan, attenzione, Malagò pensa all’Italia: Allegri candidato perfetto?

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Giovanni Malagò, presidente del CONI, potrebbe diventare molto presto anche quello della FIGC: Allegri nuovo CT?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giovanni Malagò, presidente del CONI, potrebbe diventare molto presto anche quello della FIGC, prendendo così il posto di Gravina. Bisognerà aspettare solamente le valutazioni, ma questo è il nome più probabile. La scelta che dovrà fare, inciso, è legata al nuovo CT della Nazionale.

L'identikit? Allenatore di esperienza e italianista, e sembra proprio che Malagò abbia puntato su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Come riferito da Sportmediaset, nelle nazionali non serve dare un'impronta strategica tanto evidente, e si sa anche che l'allenatore dei rossoneri non è un grande fan del gioco offensivo. E', però, un grande gestore delle risorse, oltre a saper fare le giuste scelte a partita in corso.

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Potrebbe essere l'Uomo giusto? Quando si hanno determinate caratteristiche, si ottengono risultati davvero ottimi, con giocatori di un certo spessore Nazionale, altrimenti si va avanti, ma senza decollare, e La Rosa dell'Italia si sa, ha tanti talenti a disposizione.

Se mai Allegri dovesse lasciare i colori rossoneri, chi andrebbe al Milan? Come sappiamo, Vincenzo Italiano è un vecchio pallino di Giorgio Furlani, idem Gasperini, attuale allenatore della Roma. Poi, però, spunta un'idea del tutto nuova: occhio a Simone Inzaghi, ex allenatore di Lazio e Inter.

AL momento, però, si trattano solo di pure suggestioni. Al momento Massimiliano Allegri è concentrato a centrare il suo obiettivo: la qualificazione in Champions League con il Milan.

 

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