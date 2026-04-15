Potrebbe essere l'Uomo giusto? Quando si hanno determinate caratteristiche, si ottengono risultati davvero ottimi, con giocatori di un certo spessore Nazionale, altrimenti si va avanti, ma senza decollare, e La Rosa dell'Italia si sa, ha tanti talenti a disposizione.
Se mai Allegri dovesse lasciare i colori rossoneri, chi andrebbe al Milan? Come sappiamo, Vincenzo Italiano è un vecchio pallino di Giorgio Furlani, idem Gasperini, attuale allenatore della Roma. Poi, però, spunta un'idea del tutto nuova: occhio a Simone Inzaghi, ex allenatore di Lazio e Inter.
AL momento, però, si trattano solo di pure suggestioni. Al momento Massimiliano Allegri è concentrato a centrare il suo obiettivo: la qualificazione in Champions League con il Milan.
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