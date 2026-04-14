Il rapporto tra Paolo Di Canio e Rafael Leao continua ad essere teso. L'ex calciatore di Lazio e West Ham ha lanciato diversi attacchi al portoghese negli ultimi anni, accusandolo di scarsa professionalità e poca personalità. L'opinionista non si è risparimato neanche dopo la sconfitta contro l'Udinese , che è costata al numero 10 del Milan una valanga di fischi da parte del pubblico di San Siro. Di seguito, l'intervento di Di Canio ai microfoni di 'Sky Sport'.

Milan, Di Canio: «Leao potrebbe aiutare la squadra ma non lo fa»

"Il lavoro del centravanti è enorme in qualsiasi categoria, devi smarcarti, correre, aiutare dietro. E' una cosa che non tutti possono fare, ci sono caratteristiche ragazzi eh. Leao cosa devo dire? Che è un ragazzo che potrebbe aiutare la squadra ma non lo fa, non a pieno. Dopo lo scudetto vinto nel 2022 si è seduto, ha dato importanza ad altre cose, e va bene che la vita privata è un'altra cosa però..le energie non le metti per registrare le canzoni o fare le sfilate di moda, il ragazzo non ha auto più fame di migliorarsi".