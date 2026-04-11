Una serata a dir poco negativa per Rafael Leao . Il numero 10 rossonero, a Milano dal lontano 2019, non ha di certo brillato nel match di oggi contro l'Udinese , terminato 3-0 a favore dei bianconeri. Come tutti hanno potuto vedere (e sentire, sopratutto), il portoghese è stato ampiamente fischiato dal pubblico di San Siro: mai incisivo, svogliato, fuori dalla partita, come se fosse in un mondo tutto suo. E in effetti un po' è stato così, e c'è un episodio ben preciso a testimoniarlo.

La ricostruzione

Al momento del cambio dell'Udinese, con il tecnico bianconero che ha tolto Zaniolo per mettere Piotrowski, Leao appena ha visto il numero 10 pensava che fosse lui ad uscire e, essendo dal lato opposto del campo, è uscito dalla linea laterale, togliendosi anche i parastinchi. Una volta resosi conto dell'errore, il portoghese, secondo quanto riferito da DAZN, si è risistemato ed è rientrato in campo come se nulla fosse successo.