PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri guarda avanti: “Ora bisogna preparare bene Verona. Champions può arrivare anche all’ultima giornata”

MILAN-UDINESE

Allegri guarda avanti: “Ora bisogna preparare bene Verona. Champions può arrivare anche all’ultima giornata”

Milan, Allegri traccia la via: 'La Champions può arrivare anche all'ultimo'
L'allenatore rossonero Allegri ha parlato dopo la fine della sfida tra il Milan e l'Udinese a 'San Siro'. Le parole a 'Sky Sport'
Redazione

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'Sky Sport' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

È venuto il braccino al Milan? “Ora si può dire tutto e il contrario di tutto. Il dato oggettivo su cui dobbiamo migliore è che per 4 volte non abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto una partita molto brutta, eravamo frettolosi, non abbiamo avuto pazienza, e sapevamo che l’Udinese poteva far male”.

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Come si può motivare la squadra adesso? “Che all’interno di una stagione c’è un momento difficile. C’è un solo modo: lavorare e preparare bene Verona, anche perché l’obiettivo lo possiamo raggiungere anche all’ultima partita”.

Che spiegazione dà alle difficoltà offensive del Milan? “Difficile dare spiegazioni nel calcio. Purtroppo in questo momento non riusciamo a far gol. Dobbiamo lavorare per tornare a fare risultato, mettendoci qualcosa in più. Preoccupato? No ma molto dispiaciuto, perché ci hanno messo impegno i ragazzi ma abbiamo sbagliato la partita”.

In stagione è la prima volta che lei sottolinea la mancanza di gol degli attaccanti: “È un dato oggettivo, che può capitare. Le occasioni le abbiamo avuto, non siamo riusciti a sfruttare. Da domenica casomai cambieranno.”

Sui fischi a Leao al momento della sua uscita dal campo: “I fischi per la sconfitta sono più che meritati. Per quanto riguarda Leao ha fatto una buona partita, da esterno ha avuto un po' più di difficoltà. Non è una questione di singoli, ma di squadra, nel non dover avere fretta”.

Infine, il commento sulla corsa Champions a rischio: “Si riparte da Verona. C’è da giocare delle partite e fare dei punti. Cerchiamo di lavorare bene questa settimana e preparare al meglio questa partita. Ci sono 6 partite, un campionato da 6 partite”.

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