Milan, Allegri traccia la via: 'La Champions può arrivare anche all'ultimo'

Terminata la sfida tra Milan e Udinese : rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti , ha parlato a 'Sky Sport' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole.

È venuto il braccino al Milan? “Ora si può dire tutto e il contrario di tutto. Il dato oggettivo su cui dobbiamo migliore è che per 4 volte non abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto una partita molto brutta, eravamo frettolosi, non abbiamo avuto pazienza, e sapevamo che l’Udinese poteva far male”.