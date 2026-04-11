Milan, Allegri traccia la via: 'La Champions può arrivare anche all'ultimo'

Come si può motivare la squadra adesso? “Che all’interno di una stagione c’è un momento difficile. C’è un solo modo: lavorare e preparare bene Verona, anche perché l’obiettivo lo possiamo raggiungere anche all’ultima partita”.
Che spiegazione dà alle difficoltà offensive del Milan? “Difficile dare spiegazioni nel calcio. Purtroppo in questo momento non riusciamo a far gol. Dobbiamo lavorare per tornare a fare risultato, mettendoci qualcosa in più. Preoccupato? No ma molto dispiaciuto, perché ci hanno messo impegno i ragazzi ma abbiamo sbagliato la partita”.
In stagione è la prima volta che lei sottolinea la mancanza di gol degli attaccanti: “È un dato oggettivo, che può capitare. Le occasioni le abbiamo avuto, non siamo riusciti a sfruttare. Da domenica casomai cambieranno.”
Sui fischi a Leao al momento della sua uscita dal campo: “I fischi per la sconfitta sono più che meritati. Per quanto riguarda Leao ha fatto una buona partita, da esterno ha avuto un po' più di difficoltà. Non è una questione di singoli, ma di squadra, nel non dover avere fretta”.
Infine, il commento sulla corsa Champions a rischio: “Si riparte da Verona. C’è da giocare delle partite e fare dei punti. Cerchiamo di lavorare bene questa settimana e preparare al meglio questa partita. Ci sono 6 partite, un campionato da 6 partite”.
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