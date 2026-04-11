Milan-Udinese, Ricci sul cambio modulo: “Non c’entra”

Una volta persi gli stimoli, ha perso entusiasmo la squadra: "Non succederà perché abbiamo 63 punti, se abbiamo così tanti punti un motivo c'è. Questa squadra ha valori tecnici e umani. È il momento più difficile, bisogna tirare fuori il carattere. Oggi eravamo poco presenti. Poi magari è un momento in cui gira male, hai avuto occasioni. Se fai gol cambia la partita, ma il risultato è quello e c'è poco da dire".