Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Udinese, Ricci sul cambio modulo: “Non c’entra”

MILAN-UDINESE

Milan-Udinese, Ricci sul cambio modulo: “Non c’entra”

Milan-Udinese, Ricci sul cambio modulo: “Non c’entra” - immagine 1
Dopo la fine della partita tra Milan e Udinese ha parlato anche cxxxx giocatore rossonero. Ecco le sue parole in conferenza stampa
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato in conferenza il giocatore rossonero Samuele Ricci. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita.

Come si reagisce: "Una sconfitta brutta, in una serata da dimenticare. Si può dire che non abbiamo fatto malissimo, ma abbiamo subito tre gol in casa. Bisognava dare un segnale a noi, alla classifica... Non c'è stato. Bisogna compattarsi e pensare a cosa di buono è stato fatto. Perché si è creato un bel gruppo, penso sia il momento più difficile. Può capitare, ma bisogna voltare pagina".

LEGGI ANCHE

Una volta persi gli stimoli, ha perso entusiasmo la squadra: "Non succederà perché abbiamo 63 punti, se abbiamo così tanti punti un motivo c'è. Questa squadra ha valori tecnici e umani. È il momento più difficile, bisogna tirare fuori il carattere. Oggi eravamo poco presenti. Poi magari è un momento in cui gira male, hai avuto occasioni. Se fai gol cambia la partita, ma il risultato è quello e c'è poco da dire".

Sul cambio modulo e quale preferiscono: "Se n'è parlato tanto, abbiamo giocatori con caratteristiche da esterno che amano l'1vs1, ma se affronti le partite così e concedi così tanti gol c'è qualcosa di sbagliato che va oltre il modulo. Una serata da dimenticare. Ci tenevamo a far bene. L'unico modo è voltare pagina".

Sui fischi: "Penso siano giusti. I tifosi del Milan meritano sempre di vincere. Sconfitta, anche brutta. Ci stanno. Sconfitta dettata da un momento di grande difficoltà, ma sono convinto dei valori del gruppo. Tutti bravi ragazzi che lavorano da professionisti. Ne usciremo insieme e porteremo il Milan dove merita".

Leggi anche
Milan-Udinese, Ekkelenkamp ammette: “Non abbiamo nulla da perdere”
Milan-Udinese, Atta: “Siamo contenti di questa partita. I ragazzi mi hanno aiutato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA