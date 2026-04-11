Milan-Udinese, Ricci sul cambio modulo: “Non c’entra”

Una volta persi gli stimoli, ha perso entusiasmo la squadra: "Non succederà perché abbiamo 63 punti, se abbiamo così tanti punti un motivo c'è. Questa squadra ha valori tecnici e umani. È il momento più difficile, bisogna tirare fuori il carattere. Oggi eravamo poco presenti. Poi magari è un momento in cui gira male, hai avuto occasioni. Se fai gol cambia la partita, ma il risultato è quello e c'è poco da dire".
Sul cambio modulo e quale preferiscono: "Se n'è parlato tanto, abbiamo giocatori con caratteristiche da esterno che amano l'1vs1, ma se affronti le partite così e concedi così tanti gol c'è qualcosa di sbagliato che va oltre il modulo. Una serata da dimenticare. Ci tenevamo a far bene. L'unico modo è voltare pagina".
Sui fischi: "Penso siano giusti. I tifosi del Milan meritano sempre di vincere. Sconfitta, anche brutta. Ci stanno. Sconfitta dettata da un momento di grande difficoltà, ma sono convinto dei valori del gruppo. Tutti bravi ragazzi che lavorano da professionisti. Ne usciremo insieme e porteremo il Milan dove merita".
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