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Ex Milan, Brocchi: “Leao? Continuerò a difenderlo ma è in fase calante. E su Pato …”

Le parole dell'ex Milan su Pato e Leao
Ospite a 'CULT', l'ex Milan Cristian Brocchi si è espresso sul momento di Rafael Leao e sul talento immenso di Pato. Ecco le sue parole
Redazione

Durante l'ultimo episodio di 'CULT', format di 'DAZN', è stato ospite l'ex Milan Cristian Brocchi. Tra le altre cose, il centrocampista ha parlato di due giocatori che per certi versi si somigliano. Parliamo di Rafael Leao e Alexandre Pato, entrambi dotati di un talento straordinario, ma che per vari motivi lo hanno mostrato solo in piccoli momenti della loro carriera. Ecco, quindi, le parole dell'ex rossonero.

Ex Milan, Brocchi: "Leao in fase calante. Pato? Primo infortunio l'ha condizionato in maniera feroce"

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Su Leao: «Io l'ho sempre difeso e continuerò a difenderlo, ma non crediamo ai treni che passano e quelli che non passano. Per me lui è un po' nella fase calante, per cui vedo difficile che riesca a riprendere quella salita per andare tanto più in alto, anche se in cuor mio lo spero».

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Su Pato: «Lui a differenza di altri che si sono persi in carriera era un ragazzo con la testa a posto, che ci teneva, che lavorava e che si impegnava in allenamento. Ne ho visti tanti in carriera che non sono riusciti a mantenere un livello alto per la testa. Pato ha vissuto un momento altissimo e poi il primo infortunio l'ha condizionato in maniera feroce».

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