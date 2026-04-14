Su Pato: «Lui a differenza di altri che si sono persi in carriera era un ragazzo con la testa a posto, che ci teneva, che lavorava e che si impegnava in allenamento. Ne ho visti tanti in carriera che non sono riusciti a mantenere un livello alto per la testa. Pato ha vissuto un momento altissimo e poi il primo infortunio l'ha condizionato in maniera feroce».