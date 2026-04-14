Il noto giornalista Carlo Pellegatti , attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha parlato della situazione di Massimiliano Allegri al Milan . Come vi abbiamo raccontato in mattinata, il tecnico è stato chiaro con la società per rimanere visto che sul tavolo sembra che abbia l' offerta per diventare il nuovo CT della Nazionale Italiana . Ecco, di seguito, il pensiero di Pellegatti su Allegri e sulle conseguenze in caso di separazione.

"Io ho la convinzione mia che se andasse via Allegri, Rabiot, Modric e Maignan se ne vadano. In questo momento, come la Juventus nel momento delicato ha blindato dandogli un contratto a Spalletti. Al Milan non serve prolungare Allegri, ma qui se ci fosse una reale volontà, una dirigenza forte, appassionata, sensibile, incontrerebbe Allegri. Andrebbe a Milanello e davanti ai giocatori direbbe: "Non siamo ancora in Champions, abbiamo un accordo con Allegri per prolungare in caso di qualificazione in Champions. Cari ragazzi, fate di tutto per riuscirsi, ma fino al '28 ci sarà Allegri. Né nazionale né non nazionale, crediamo nel progetto Allegri-Tare". Questo dovrebbe fare una dirigenza, mettersi come successo alla Continassa davanti a tutti i giocatori e dire: "È il vostro allenatore di oggi, di domani, fino al 2028, indipendentemente dalla Champions League". È così difficile?".