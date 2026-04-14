Una serata speciale, dentro e fuori dal campo, all'Itelyum Arena di Varese. Due giorni fa, al vecchio 'Lino Oldrini', si è tenuta la sfida di Serie A di Basket Openjobmetis Varese-Sassari a cui ha assistito in forma privata anche Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan e figura chiave del fondo RedBird Capital Partners.

A riportare la presenza dell'ad rossonero è 'VareseSport' che ha spiegato i motivi per cui Furlani si è presentato a Varese per seguire la gara di basket, poi vinta dai padroni di casa 91-90. La visita si inserisce infatti in un contesto più ampio. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, RedBird ha presentato assieme alla squadra di pallacanestro di Varese un progetto non vincolante a NBA Europe per partecipare alla futura competizione che dovrebbe nascere nel Vecchio Continente. Un'iniziativa ambiziosa, legata all'idea originaria di una lega con 12 franchigie fisse e 4 variabili, pensata per rivoluzionare il basket europeo.