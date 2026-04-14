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Milan, Furlani sugli spalti dell’Itelyum Arena per seguire il Varese: il punto sul progetto NBA Europe

L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani a San Siro
Giorgio Furlani, ad del Milan, era sugli spalti dell'Itelyum Arena per seguire Varese-Sassari. Tra i motivi anche il dossier NBA Europe
Redazione

Una serata speciale, dentro e fuori dal campo, all'Itelyum Arena di Varese. Due giorni fa, al vecchio 'Lino Oldrini', si è tenuta la sfida di Serie A di Basket Openjobmetis Varese-Sassari a cui ha assistito in forma privata anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan e figura chiave del fondo RedBird Capital Partners.

A riportare la presenza dell'ad rossonero è 'VareseSport' che ha spiegato i motivi per cui Furlani si è presentato a Varese per seguire la gara di basket, poi vinta dai padroni di casa 91-90. La visita si inserisce infatti in un contesto più ampio. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, RedBird ha presentato assieme alla squadra di pallacanestro di Varese un progetto non vincolante a NBA Europe per partecipare alla futura competizione che dovrebbe nascere nel Vecchio Continente. Un'iniziativa ambiziosa, legata all'idea originaria di una lega con 12 franchigie fisse e 4 variabili, pensata per rivoluzionare il basket europeo.

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'VareseSport' aggiunge poi altri dettagli sulla visita di Furlani a Varese. Il dirigente del Milan sarebbe rimasto particolarmente colpito dall'atmosfera del palazzetto e dalla qualità dello spettacolo dentro e fuori il parquet. Inoltre, Furlani avrebbe confidato a fine gara il proprio entusiasmo ad alcuni dirigenti biancorossi. Un segnale ulteriore di un rapporto sempre più solido tra le parti, che nelle ultime settimane si sta consolidando progressivamente.

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