Allegri ha fatto poi vedere alla squadra dei video di quello che non è andato nella partita contro l'Udinese di sabato, senza comunque puntare il dito contro nessuno, nemmeno contro Leao. Anche perchè, se posso dire la mia, sono convinto che domenica a Verona il portoghese sarà titolare. Se riascoltiamo le parole di Allegri è come se avesse difeso non solo Leao, ma anche la scelta di metterlo prima punta. Per il livornese Leao è stato più convincente nel ruolo di prima punta che nel ruolo di esterno. Se il Milan tornerà al 3-5-2 sono convinto ch vedremo Pulisic o Nkunku in coppia con Leao. Quindi non dico caso ridimensionato, ma Allegri aveva voglia di incontrare la squadra in perfetto stile Allegri".
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