"Allegri ha ridimensionato ogni tipo di caso. Non ha parlato nè con Leao, nè con nessun altro giocatore, non ha parlato singolarmente con nessun calciatore. Aveva dato due giorni liberi consecutivi, cioè domenica e lunedì, ma ha deciso di dividerli, dando riposo domenica e mercoledì. Oggi (ieri, ndr) aveva voglia di vedere la squadra, li ha incontrati nello spogliatoio. Lui è arrivato al mattino presto nel Centro Sportivo di Carnago. Parlando alla squadra non ha alzato i toni, ma ha detto che bisogna tornare nuovamente a fare le cose di prima. A Verona il Milan tornerà al 3-5-2, non ci sono dubbi su questo. Ha detto poi ai giocatori che bisogna tornare a fare le cose con attenzione nei minimi dettagli, la stessa attenzione che avevano avuto fino a 10 giorni fa. Non serve cambiare, ma solo tornare a fare quello che sanno fare.