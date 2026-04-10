Cardinale cerca un accordo con Varese per il progetto NBA Europe

Il piano di Gerry Cardinale

Il fulcro del piano di Gerry Cardinale è l’area di San Donato, dove potrebbe sorgere un impianto da circa 15mila posti. L’obiettivo è valorizzare l’investimento da 55 milioni già effettuato sull’area inizialmente destinata al nuovo stadio del Milan. Non trovano invece conferme le ipotesi alternative legate a MalpensaFiere, smentite dalla camera di commercio di Varese. Le prossime settimane saranno decisive: dall’esito delle trattative tra Eurolega e NBA dipenderà l’assetto del basket europeo.