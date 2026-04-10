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NBA Europe, alleanza in vista tra RedBird e Varese: il piano di Cardinale

Cardinale cerca un accordo con Varese per il progetto NBA Europe
Milano si candida a diventare uno dei poli strategici del futuro basket europeo. Al centro dello scenario c’è il fondo RedBird Capital Partners, proprietario del Milan, che, come riportato da ‘Calcio e Finanza’, avrebbe avviato...
Redazione PM

Milano si candida a diventare uno dei poli strategici del futuro basket europeo. Al centro dello scenario c’è il fondo RedBird Capital Partners, proprietario del Milan, che, come riportato da 'Calcio e Finanza', avrebbe avviato contatti con la Pallacanestro Varese in vista del possibile approdo della NBA Europe tra il 2027 e il 2028.

L’idea non prevede la cessione del titolo sportivo: Varese continuerebbe a disputare la Serie A a Masnago, preservando identità e radicamento territoriale. Sarebbe invece nuova arena a San Donato Milanese ad ospitare le eventuali competizioni europee legate al progetto NBA, secondo un modello ibrido che coniuga tradizione e dimensione internazionale.

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Il piano di Gerry Cardinale

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Il fulcro del piano di Gerry Cardinale è l’area di San Donato, dove potrebbe sorgere un impianto da circa 15mila posti. L’obiettivo è valorizzare l’investimento da 55 milioni già effettuato sull’area inizialmente destinata al nuovo stadio del Milan. Non trovano invece conferme le ipotesi alternative legate a MalpensaFiere, smentite dalla camera di commercio di Varese. Le prossime settimane saranno decisive: dall’esito delle trattative tra Eurolega e NBA dipenderà l’assetto del basket europeo.

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