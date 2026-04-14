La sconfitta con l'Udinese di sabato scorso brucia ancora, ma il Milan è focalizzato sulla prossima partita di Serie A contro l'Hellas Verona da non sbagliare a tutti i costi. Non solo il campo con le ultime da Milanello, ma anche tanto mercato nelle ultime ore con i nomi più caldi per il post Leao, il futuro ormai stabilito di Fullkrug e l'idea a parametro zero dal Bayern Monaco. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.
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Milan, le notizie Top di oggi: Serginho sul momento rossonero, il post Leao e l’idea a zero dal Bayern Monaco
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, martedì 14 aprile 2026. Tra mercato e la gara col Verona
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