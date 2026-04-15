Calciomercato Milan, tutti su Goretzka ma i rossoneri sperano—
Il Milan, ha riferito il 'CorSport', tiene vivi i rapporti con l'entourage dell'ex Schalke 04 e Bochum e non vuole farselo sfuggire. Non sarà semplice, visto che lo cercano anche Juventus, Inter e Napoli in Serie A, più Atlético Madrid e Barcellona nella Liga e il Tottenham in Premier League.
Sembra che sia stato Allegri ad indicarlo come rinforzo estivo—
Ma quando arriverà la risposta del giocatore sul suo futuro? Secondo gli ultimi 'rumors', sembra che Goretzka dovrebbe decidere tra un paio di settimane, ovvero quando sarà più delineato il quadro delle squadre qualificate all'edizione 2026-2027 della Champions League. Il suo è un nome molto gradito a Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Sembra sia stato proprio l'allenatore livornese a indicarlo al club come rinforzo per il calciomercato estivo.
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