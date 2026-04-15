Calciomercato Milan, tutti su Goretzka ma i rossoneri sperano

Il Milan, ha riferito il 'CorSport', tiene vivi i rapporti con l'entourage dell'ex Schalke 04 e Bochum e non vuole farselo sfuggire. Non sarà semplice, visto che lo cercano anche Juventus, Inter e Napoli in Serie A, più Atlético Madrid e Barcellona nella Liga e il Tottenham in Premier League.