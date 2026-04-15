PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Tutti pazzi per Goretzka, ma il Milan gioca d’anticipo: il piano di Furlani per battere Barcellona e Premier

CALCIOMERCATO MILAN

Tutti pazzi per Goretzka, ma il Milan gioca d’anticipo: il piano di Furlani per battere Barcellona e Premier

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà dal Bayern Monaco dopo otto stagioni, è un concreto obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Le ultime news su di lui tendono al positivo. Anche se ...
Daniele Triolo Redattore 

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan attende con fiducia la risposta di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, in vista della sessione estiva di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, si è mosso con largo anticipo sul Nazionale della Germania del Commissario Tecnico Julian Nagelsmann già da qualche settimana, con l'obiettivo di bruciare la folta concorrenza.

Il Milan ha presentato a Gorezka una proposta, per ora verbale, di un contratto triennale (scadenza 30 giugno 2029) con stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi. Fondamentale, per il Milan, sarà giocare in Champions League nella prossima stagione al fine di convincere Goretzka a scegliere il progetto rossonero. Ma la Champions conterà tantissimo anche per questioni finanziarie.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, tutti su Goretzka ma i rossoneri sperano

—  

Il Milan, ha riferito il 'CorSport', tiene vivi i rapporti con l'entourage dell'ex Schalke 04 e Bochum e non vuole farselo sfuggire. Non sarà semplice, visto che lo cercano anche Juventus, Inter e Napoli in Serie A, più Atlético Madrid e Barcellona nella Liga e il Tottenham in Premier League.

Sembra che sia stato Allegri ad indicarlo come rinforzo estivo

—  

Ma quando arriverà la risposta del giocatore sul suo futuro? Secondo gli ultimi 'rumors', sembra che Goretzka dovrebbe decidere tra un paio di settimane, ovvero quando sarà più delineato il quadro delle squadre qualificate all'edizione 2026-2027 della Champions League. Il suo è un nome molto gradito a Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Sembra sia stato proprio l'allenatore livornese a indicarlo al club come rinforzo per il calciomercato estivo.

Leggi anche
Dybala-Milan, la pazza idea di San Siro: il piano della ‘Joya’ per rinascere dopo...
Calciomercato Milan, Pellegatti: “Ecco cosa dice Furlani sul rinnovo del contratto di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA