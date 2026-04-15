Stagione buia, finora, per Dybala con la Roma di Gian Piero Gasperini: tra i tanti stop per infortunio è riuscito a giocare appena 22 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, per un totale di soli 1.295' sul terreno di gioco. Nel suo 'score' 3 gol e 4 assist. La sua carriera italiana, però, parla per lui: 115 gol e 53 assist in 293 gare con la Juventus, quindi 45 gol e 26 assist in 135 partite con la Roma e 21 gol e 16 assist in 93 partite con il Palermo.