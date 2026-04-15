Paulo Dybala, attaccante classe 1993 in scadenza di contratto con la Roma, al Milan nella prossima finestra di calciomercato? L'argentino vorrebbe tanto giocare a 'San Siro' con i rossoneri, a quanto pare. Ecco il punto della situazione
Sebbene i recenti 'rumors' di calciomercato lo sospingano verso il rinnovo di contratto con la Roma, a quanto pare l'attaccante argentino Paulo Dybala è ancora in attesa di un cenno - concreto - dalla società capitolina su questo fronte. Lui rimarrebbe in giallorosso anche con stipendio decurtato ed attende di capire le mosse del club. Ufficialmente, infatti, nessuno ha detto al marcatore con più gol in Serie A in attività, al pari di Lautaro Martínez (131) che non gli verrà prolungato l'accordo in scadenza il 30 giugno.
Se non dovesse arrivare il rinnovo con la Roma, cosa farebbe Dybala? Lui ha proposte dall'Argentina e dal Brasile, ma secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la 'Joya' tenderebbe a restare in Europa. Il quotidiano generalista, a tal proposito, ha svelato un retroscena importante. L'ambizione del numero 21 giallorosso, infatti, sarebbe quella di poter giocare a 'San Siro' indossando la maglia del Milan nella prossima stagione. Anche con un 'contratto a rendimento', visti i tanti infortuni che da sempre lo perseguitano.