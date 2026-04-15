Quando giocavo al West Ham partecipammo a un torneo a Milano e ci portarono a San Siro per una visita guidata; ho ancora le foto di me da bambino accanto ai giocatori del Milan. Quando è arrivata l'offerta, ero abbastanza sicuro di andarci. Lo stile di gioco in Italia è molto diverso da quello del Chelsea; è molto più tattico e concentrato sugli schemi. Sono andato al Milan perché ero un tipo di giocatore che a loro mancava"