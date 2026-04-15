Yahya Idrissi-Regragui, calciatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni del podcast Last of the Real: le sue parole
Yahya Idrissi-Regragui, calciatore rossonero, è stato acquistato dal Milan per il progetto legato al Milan Futuro nel calciomercato invernale. Il giovane, di Watford ma di nazionalità marocchina, si è formato nell'academy del West Ham per poi trasferirsi nella Primavera di Mister Renna. Intervistato dai microfoni del podcast Last of the Real , il giovane classe 2007 ha parlato del suo trasferimento dal Chelsea al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Yahya Idrissi sulla scelta di trasferirsi dal Chelsea al Milan: "Ho vissuto un grande cambiamento andando a Milano di recente. Mi ci è voluto un buon mese per ambientarmi, ma direi che mi sono adattato bene. Mi tengo occupato con il calcio e nel tempo libero studio l'italiano con un'insegnante privata che segue solo me. Il Milan è un grande club e fin da piccolo ho sempre avuto un certo legame con loro.