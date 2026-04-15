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Milan, Idrissi-Regragui: “Sono venuto perché ero un tipo di giocatore che a loro mancava”

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Yahya Idrissi-Regragui, calciatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni del podcast Last of the Real: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Yahya Idrissi-Regragui, calciatore rossonero, è stato acquistato dal Milan per il progetto legato al Milan Futuro nel calciomercato invernale. Il giovane, di Watford ma di nazionalità marocchina, si è formato nell'academy del West Ham per poi trasferirsi nella Primavera di Mister Renna. Intervistato dai microfoni del podcast Last of the Real , il giovane classe 2007 ha parlato del suo trasferimento dal Chelsea al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Yahya Idrissi sulla scelta di trasferirsi dal Chelsea al Milan: "Ho vissuto un grande cambiamento andando a Milano di recente. Mi ci è voluto un buon mese per ambientarmi, ma direi che mi sono adattato bene. Mi tengo occupato con il calcio e nel tempo libero studio l'italiano con un'insegnante privata che segue solo me. Il Milan è un grande club e fin da piccolo ho sempre avuto un certo legame con loro.

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Quando giocavo al West Ham partecipammo a un torneo a Milano e ci portarono a San Siro per una visita guidata; ho ancora le foto di me da bambino accanto ai giocatori del Milan. Quando è arrivata l'offerta, ero abbastanza sicuro di andarci. Lo stile di gioco in Italia è molto diverso da quello del Chelsea; è molto più tattico e concentrato sugli schemi. Sono andato al Milan perché ero un tipo di giocatore che a loro mancava"

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