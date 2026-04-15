Ecco perché sono andato a casa e tutti i miei amici, la mia famiglia mi hanno detto: ‘Grande Ale!’. Io sono andato a casa, mi sono chiuso e hanno detto: ‘Questo è matto’. Infatti sono pazzo. Tutti caroselli e ripeto hanno dato la possibilità a ogni giocatore di prendere la coppa del mondo e portarla a casa loro, perciò chi viveva nei paesini, pensa a Rino Gattuso che la porta in Calabria. Sono venuti dappertutto, te la davano una settimana e poi la prendevano tutti quanti. Io non l’ho presa e sono stato a casa.
Con il tempo poi l’ho apprezzato di più, però sono stato male, sono rosicone. Quando ho vinto, sono stato sempre lì, ho giocato. E quando non ci sono stato, l’ho sentita mia. E’ la rosicata più grande della mia carriera, ma proprio alla grande. Ho perso una finale di Champions ed ero avanti 3-0 a fine primo tempo, ma dopo ne ho vinte altre due perciò… Ma il Mondiale se ti capita di vincerne una… Quando ti capita più».
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