Ecco perché sono andato a casa e tutti i miei amici, la mia famiglia mi hanno detto: ‘Grande Ale!’. Io sono andato a casa, mi sono chiuso e hanno detto: ‘Questo è matto’. Infatti sono pazzo. Tutti caroselli e ripeto hanno dato la possibilità a ogni giocatore di prendere la coppa del mondo e portarla a casa loro, perciò chi viveva nei paesini, pensa a Rino Gattuso che la porta in Calabria. Sono venuti dappertutto, te la davano una settimana e poi la prendevano tutti quanti. Io non l’ho presa e sono stato a casa.