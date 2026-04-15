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Impallomeni critico: “Leao non diventerà mai un grande giocatore. Il Milan sta…”

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Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare un po' del Milan e di Rafael Leao...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se c'è un tema a Casa Milan di cui ultimamente si sta discutendo abbastanza, quel tema è sicuramente legato a Rafael Leao. Il calciatore portoghese, nell'attuale stagione, è finito più e più volte sotto ai riflettori: sia per i suoi comportamenti che per le prestazioni messe in campo.

Contro l'Udinese, al momento del cambio, il numero 10 portoghese è stato preso a fischi da tutto San Siro dopo una prestazione decisamente non all'altezza addio a fine stagione? Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare un po' della squadra rossonera, criticando anche Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:

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“L’organico del Milan non è straordinario, poi ci sarà sicuramente un contributo positivo o negativo dello staff tecnico. Leao non diventerà mai un grande giocatore, ma il Milan non può essere Modric o Rabiot dipendente tutto l’anno. Il Milan è questo e sta facendo il suo, poi se non dovesse arrivare tra le prime quattro ne riparleremo”.

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