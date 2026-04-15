Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare un po' del Milan e di Rafael Leao...
Se c'è un tema a Casa Milan di cui ultimamente si sta discutendo abbastanza, quel tema è sicuramente legato a Rafael Leao. Il calciatore portoghese, nell'attuale stagione, è finito più e più volte sotto ai riflettori: sia per i suoi comportamenti che per le prestazioni messe in campo.
Contro l'Udinese, al momento del cambio, il numero 10 portoghese è stato preso a fischi da tutto San Siro dopo una prestazione decisamente non all'altezza addio a fine stagione? Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare un po' della squadra rossonera, criticando anche Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole: